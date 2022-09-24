Рецепт ніжних сирників з родзинками: готуємо смачний сніданок

Здається, людей, які не люблять сирники, немає. А якщо і є, тоді вони не куштували смачних сирників.

Пропонуємо вам потішити своїх рідних смачним сніданком – ніжними сирниками з рум'яною скоринкою за рецептом шефкухаря Павла Д'ячека.

Інгредієнти (на 8 штук):

сир 10% – 300 г

цукор – 1 ст. л.

яйця (жовток) – 2 шт.

борошно – 80 г

родзинки – 20 г

ванільний цукор – 3 г

олія – 50 г

цукрова пудра – 10 р

свіжа м'ята – 1 г

на вибір: сметана, мед або варення – 20 г

Приготування

Замочуємо родзинки в теплій воді на 10 хвилин.

Перетираємо сир через сито. Таким чином він стане однорідним і ніжним. Додаємо до нього жовток, цукор, ванільний цукор і добре перемішуємо. Отримана маса не повинна бути вологою або занадто сухою. Потім додаємо відтиснуті від води родзинки і половину борошна, все ретельно перемішуємо.

Іншу половину борошна використовуємо для панірування сирників.

Отримане тісто викладаємо на обробну дошку, посипану борошном. Формуємо "ковбаску" діаметром 7 см, обвалюємо в борошні, ріжемо ножем на однакові шматочки, сплющуємо кожен сирник і за допомогою ножа формуємо його круглі краї.

Викладаємо сирники на гарячу сковорідку з олією і смажимо на маленькому вогні по хвилині з кожного боку.

Потім викладаємо у форму з пергаментом і відправляємо їх у духовку за температури 180°С на 10 хвилин.

Викладаємо сирники на тарілку, присипаємо цукровою пудрою і прикрашаємо листям м'яти. До них можна подати сметану, мед або варення.

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