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Рецепт огіркового салату з йогуртом

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
28 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
113
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт огіркового салату з йогуртом

Огірковий салат з йогуртом / Фото: Credits

Приготуйте легкий та корисний салат за лічені хвилини. Він ідеально підійде тим, хто стежить за правильним харчуванням і своєю фігурою.

До огірків додайте ароматну червону цибулю, кріп, а як заправку використовуйте натуральний йогурт, часник, лимонний сік, кріп і чорний мелений перець.

Інгредієнти

йогурт грецький
100 г
огірок
4 шт.
цибуля червона
1 шт.
сік лимона
1 ст. л.
часник
2 зубки
кріп свіжий
перець чорний мелений
сіль
  1. Огірки помийте під проточною водою. Обсушіть паперовим рушником. Наріжте тонкими кружальцями.
  2. Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.
  3. Кріп промийте і подрібніть.
  4. Для заправки: в невеликій ємності з'єднайте сік лимона, вичавлений через прес часник, кріп, чорний мелений перець, сіль і грецький йогурт. Перемішайте.
  5. До салатника викладіть нарізані огірки, цибулю. Додайте заправку і перемішайте.

Поради:

  • Салат стане чудовим доповненням до м'ясної страви.

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