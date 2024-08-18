Рецепт огіркового салату з йогуртом

Приготуйте легкий та корисний салат за лічені хвилини. Він ідеально підійде тим, хто стежить за правильним харчуванням і своєю фігурою.
До огірків додайте ароматну червону цибулю, кріп, а як заправку використовуйте натуральний йогурт, часник, лимонний сік, кріп і чорний мелений перець.
Інгредієнти
- йогурт грецький
- 100 г
- огірок
- 4 шт.
- цибуля червона
- 1 шт.
- сік лимона
- 1 ст. л.
- часник
- 2 зубки
- кріп свіжий
- перець чорний мелений
- сіль
- Огірки помийте під проточною водою. Обсушіть паперовим рушником. Наріжте тонкими кружальцями.
- Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.
- Кріп промийте і подрібніть.
- Для заправки: в невеликій ємності з'єднайте сік лимона, вичавлений через прес часник, кріп, чорний мелений перець, сіль і грецький йогурт. Перемішайте.
- До салатника викладіть нарізані огірки, цибулю. Додайте заправку і перемішайте.
Поради:
- Салат стане чудовим доповненням до м'ясної страви.
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