Рецепт омлету масала: сніданок з індійським ароматом

Омлет масала готує головний герой фільму "Прянощі та пристрасті". Рецепт передбачає використання великої кількості приправ, а отже, страва буде дуже ароматною.

Якщо ви хочете почати день із насичених ароматів на вашій кухні, спробуйте цей рецепт. Секрет приготування омлету масала в тому, що під час його приготування потрібно використовувати багато прянощів, трав та багато олії. В ідеалі це має бути олія гхі, яку дуже легко приготувати, а використовувати можна для різних страв.

Складники:

кмин — чверть чайної ложки

яйця – дві штуки

куркума мелена — чверть чайної ложки

дрібка солі

зелена цибуля, тонко нарізана — за смаком

великий помідор, нарізаний кубиками – 1 штука

перець чилі, бажано зелений дрібно нарізаний, якщо не любите гостроти, варто видалити насіння

нарізаний великими шматочками коріандр — за смаком

столова ложка олії (краще олія гхі)

Приготування

На сухій сковорідці обсмажуйте насіння кмину до появи аромату, потім подрібніть або поштовхніть у ступці. Збийте яйця до утворення піни, потім додайте в них решту інгредієнтів, крім олії.

Олію розігрійте на сковорідці та вилийте в нього яйця. Після того, як омлет знизу почне підрум'янюватися, а зверху застигати, переверніть його та підрум'яніть інший бік.

Якщо хочете додати омлету ситності, додайте до інгредієнтів тертий твердий сир.

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