Рецепт омлету масала: сніданок з індійським ароматом

Омлет масала готує головний герой фільму "Прянощі та пристрасті". Рецепт передбачає використання великої кількості приправ, а отже, страва буде дуже ароматною.
Якщо ви хочете почати день із насичених ароматів на вашій кухні, спробуйте цей рецепт. Секрет приготування омлету масала в тому, що під час його приготування потрібно використовувати багато прянощів, трав та багато олії. В ідеалі це має бути олія гхі, яку дуже легко приготувати, а використовувати можна для різних страв.
Складники:
- кмин — чверть чайної ложки
- яйця – дві штуки
- куркума мелена — чверть чайної ложки
- дрібка солі
- зелена цибуля, тонко нарізана — за смаком
- великий помідор, нарізаний кубиками – 1 штука
- перець чилі, бажано зелений дрібно нарізаний, якщо не любите гостроти, варто видалити насіння
- нарізаний великими шматочками коріандр — за смаком
- столова ложка олії (краще олія гхі)
Приготування
На сухій сковорідці обсмажуйте насіння кмину до появи аромату, потім подрібніть або поштовхніть у ступці. Збийте яйця до утворення піни, потім додайте в них решту інгредієнтів, крім олії.
Олію розігрійте на сковорідці та вилийте в нього яйця. Після того, як омлет знизу почне підрум'янюватися, а зверху застигати, переверніть його та підрум'яніть інший бік.
Якщо хочете додати омлету ситності, додайте до інгредієнтів тертий твердий сир.
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