Рецепт оригінального коктейлю "Aperol Spritz": барменка показала, як все відміряти пальцями

Пропонуємо вам рецепт класичного "Aperol", який традиційно подають перед вечерею для покращення апетиту.
На сторінці polpopalermo вийшло відео від барменки з рецептом оригінального коктейлю "Aperol Spritz", який вже сьогодні можна повторити у себе вдома. Подейкують, що у Венеції випивають близько 300 тисяч порцій цього коктейлю щоденно!
Інгредієнти
- Бітер "Aperol"
- Ігристе вино "Prosecco"
- Содова
Приготування:
- Підготуйте бокал і наповніть його великою кількістю льоду;
- На три пальці додайте у бокал ігристого вина;
- На два пальці "Aperol";
- На один палець содової;
- Гарненько все перемішайте;
- Покладіть зверху скибочку апельсина і насолоджуйтесь смаком.
Поради:
- "Prosecco" можна замінити на шампанське, але смак вийде не такий "фруктовий";
- Не обов’язково купувати спеціальну содову для коктейлів, можна використати будь-яку газовану воду з нейтральним смаком або просто тонік.
Це один з найпопулярніших коктейлів у світі та пік його споживання припадає на літні місяці.
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