Рецепт оригінального коктейлю "Aperol Spritz": барменка показала, як все відміряти пальцями

Пропонуємо вам рецепт класичного "Aperol", який традиційно подають перед вечерею для покращення апетиту.

На сторінці polpopalermo вийшло відео від барменки з рецептом оригінального коктейлю "Aperol Spritz", який вже сьогодні можна повторити у себе вдома. Подейкують, що у Венеції випивають близько 300 тисяч порцій цього коктейлю щоденно!

Інгредієнти Бітер "Aperol" Ігристе вино "Prosecco" Содова

Приготування:

Підготуйте бокал і наповніть його великою кількістю льоду;

На три пальці додайте у бокал ігристого вина;

На два пальці "Aperol";

На один палець содової;

Гарненько все перемішайте;

Покладіть зверху скибочку апельсина і насолоджуйтесь смаком.

Поради:

"Prosecco" можна замінити на шампанське, але смак вийде не такий "фруктовий";

Не обов’язково купувати спеціальну содову для коктейлів, можна використати будь-яку газовану воду з нейтральним смаком або просто тонік.

Це один з найпопулярніших коктейлів у світі та пік його споживання припадає на літні місяці.

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