Рецепт освіжувального коктейлю від шеф-бармена культового закладу

Якщо ви хочете у спекотні дні літа освіжитися легким алкогольним коктейлем, вам не обов'язково йти до закладу. Напій можна приготувати й самому вдома.
Освіжувальний коктейль в літній сезон нескладно приготувати і вдома, переконаний шеф-бармен культового закладу Virgin Izakaya Bar Олег Якобенко. Він поділився авторською лонгверсією рецепту коктейлю, який охолоджує і сцілює, Penicillin на основі віскі.
Penicillin Cooler
45 мл — димний віскі Famous Grouse Smoky Black
20 мл — лимонний фреш
10 мл — рідкий мед
80 мл — Schweppes Gentle Ginger
Приготування:
У високий келих налити віскі, рідкий мед, лимонний фреш і добре розмішати.
Засипати доверху кубиками льоду і зробити ще близько 10 обертів ложкою, поєднуючи інгредієнти.
Долити імбирний Schweppes доверху і розмішати коктейль знову.
Прикрасити часточкою лимона.
Важливо, щоб льоду було багато, адже, чим менше льоду, тим швидше він тане.
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