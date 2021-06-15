Рецепт освіжувального коктейлю від шеф-бармена культового закладу

Якщо ви хочете у спекотні дні літа освіжитися легким алкогольним коктейлем, вам не обов'язково йти до закладу. Напій можна приготувати й самому вдома.

Освіжувальний коктейль в літній сезон нескладно приготувати і вдома, переконаний шеф-бармен культового закладу Virgin Izakaya Bar Олег Якобенко. Він поділився авторською лонгверсією рецепту коктейлю, який охолоджує і сцілює, Penicillin на основі віскі.

Penicillin Cooler

45 мл — димний віскі Famous Grouse Smoky Black

20 мл — лимонний фреш

10 мл — рідкий мед

80 мл — Schweppes Gentle Ginger

Коктейль Penicillin Cooler/Фото Virgin Izakaya Bar

Приготування:

У високий келих налити віскі, рідкий мед, лимонний фреш і добре розмішати.

Засипати доверху кубиками льоду і зробити ще близько 10 обертів ложкою, поєднуючи інгредієнти.

Долити імбирний Schweppes доверху і розмішати коктейль знову.

Прикрасити часточкою лимона.

Важливо, щоб льоду було багато, адже, чим менше льоду, тим швидше він тане.

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