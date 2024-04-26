Рецепт овочевого салату з огірком, болгарським перцем, морквою та гострою заправкою

Соковитий, ароматний, легкий, трохи гострий салат чудово доповнить м'ясні та рибні страви.
Хрумкий салат із огірка, солодкого перцю та моркви, а заправка із соєвого соусу, часнику, оливкової олії та лимонного соку зробить смак страви пікантним.
Інгредієнти
- огірок свіжий
- 1 шт.
- перець солодкий
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- часник
- 1 зубчик
- соєвий соус
- 1,5 ст. л.
- цукор
- 0,5 ч. л.
- лимонний сік
- 1 ч. л.
- олія оливкова
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- насіння кунжуту
- 2 ч. л.
- Насіння кунжуту обсмажте на сухій сковороді до золотистого кольору.
- Овочі вимийте. Моркву очистіть, а у перцю видаліть насіння. Моркву натріть на тертці для корейської моркви. Огірок та перець наріжте тонкою соломкою. З'єднайте всі овочі.
- Для заправки в мисці змішайте соєвий соус, цукор, чорний мелений перець, лимонний сік, оливкову олію, часник, видавлений через прес, і сіль. Перемішайте. З'єднайте з овочами, знову перемішайте.
- Викладіть у салатник і посипте обсмаженим кунжутом.
Поради:
Оливкову олію можна замінити соняшниковою.
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