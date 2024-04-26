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Рецепт овочевого салату з огірком, болгарським перцем, морквою та гострою заправкою

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
75 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
66
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт овочевого салату з огірком, болгарським перцем, морквою та гострою заправкою

Овочевий салат / Фото: Credits

Соковитий, ароматний, легкий, трохи гострий салат чудово доповнить м'ясні та рибні страви.

Хрумкий салат із огірка, солодкого перцю та моркви, а заправка із соєвого соусу, часнику, оливкової олії та лимонного соку зробить смак страви пікантним.

Інгредієнти

огірок свіжий
1 шт.
перець солодкий
1 шт.
морква
1 шт.
часник
1 зубчик
соєвий соус
1,5 ст. л.
цукор
0,5 ч. л.
лимонний сік
1 ч. л.
олія оливкова
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
насіння кунжуту
2 ч. л.
  1. Насіння кунжуту обсмажте на сухій сковороді до золотистого кольору.
  2. Овочі вимийте. Моркву очистіть, а у перцю видаліть насіння. Моркву натріть на тертці для корейської моркви. Огірок та перець наріжте тонкою соломкою. З'єднайте всі овочі.
  3. Для заправки в мисці змішайте соєвий соус, цукор, чорний мелений перець, лимонний сік, оливкову олію, часник, видавлений через прес, і сіль. Перемішайте. З'єднайте з овочами, знову перемішайте.
  4. Викладіть у салатник і посипте обсмаженим кунжутом.

Поради:

Оливкову олію можна замінити соняшниковою.

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