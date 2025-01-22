Рецепт паштету з рибних консервів яєць та сиру

Особливість приготування паштету в тому, що він готується з будь-яких консервів. Це чудова закуска, що підійде для повсякденного чи святкового столу.
Паштет із рибних консервів із додаванням яєць та сиру виходить пікантним та ніжним. Намажте його на грінки, крекери або просто свіжий багет.
Інгредієнти
- консерви рибні (сардини)
- баночка
- яйця курячі
- 2 шт.
- сир твердий
- 90 г
- сік лимона
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Яйця відваріть круто 10 хвилин від моменту закипання. Остудіть, очистіть та натріть на середній тертці
- Твердий сир натріть на дрібній тертці.
- У чашу блендера викладіть рибні консерви разом з рідиною, додайте яйця, сир, чорний мелений перець, посоліть, влийте лимонний сік. Пробийте блендером до однорідної маси.
- Викладіть у скляну ємність, накрийте кришкою та зберігайте в холодильнику.
Поради:
- Замість твердого сиру можна використати плавлений.
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