Рецепт паски-бріош з шоколадною начинкою

Така паска виходить дуже ароматною, з ніжною текстурою і неймовірним смаком. І в її приготуванні є один секрет.

Якщо ви вирішили цьогоріч на Великдень потішити своїх рідних незвичайною, красивою і дуже смачною паскою, тоді цей рецепт для вас.

Шеф-кухар ресторану Kommuna Kitchen заміського готелю Bobritsa Dacha - Павло Д'ячек - поділився простим рецептом паски-бріош з шоколадною начинкою та італійською меренгою. Також Павло розкрив один секрет в її приготуванні.

Бріош - це французька здобна випічка на основі дріжджового тіста, до складу якого входить багато вершкового масла. Паска з такого тіста виходить ароматною, з ніжною текстурою та дуже смачною.

Інгредієнти: (на 6 пасок)

борошно з твердих сортів пшениці - 700 г

масло вершкове – 340 г

цукор – 120 г

сіль – 8 г

яйця – 8 шт.

дріжджі сухі - 11 г

молоко – 30 г

Для начинки:

вершки 30 % - 300 г

чорний шоколад 70 % - 300 г

Для італійської меренги:

цукор – 225 г

вода - 60 г

білки курячі – 4 шт.

горіхи – 30 г

Приготування:

1. Сухі дріжджі заливаємо теплим молоком (30 °C).

2. Робимо гірку з борошна, додаємо сюди яйця, сіль, цукор, дріжджі з молоком і розтоплене вершкове масло. Все добре перемішуємо. Має вийти рідкувата маса.

3. Перекладаємо опару в миску і накриваємо харчовою плівкою або рушником. Ставимо у тепле місце.

4. Коли тісто трішки підійде, потрібно його один раз пом'яти. Ріст опари залежить від температури у приміщенні та якості дріжджів. Зазвичай це може тривати 1-3 години.

5. Потім тісто, накривши плівкою, залишити ще на годину.

6. Беремо паперові форми для випічки. Ділимо тісто на 6 рівних частин (вийде приблизно по 250 г) і розкладаємо у них. Форми не потрібно нічим змазувати.

7. Ставимо форми у тепле місце, щоб вони підійшли. Коли тісто підійде до рівня форми або почне виходити з неї, тоді ми ставимо його на випічку.

8. Змастити верх пасок яйцем.

9. Випікаємо паски за температури 165 градусів 30 хв.

10. Вийнявши паски з духовки, даємо їм відпочити 4-6 годин за кімнатної температури.

Приготування начинки

1. У миску кладемо чорний шоколад і вершки. Розтоплюємо це на водяній бані.

2. Взбиваємо міксером наш соус до пухкої кремоподібної текстури.

Секрет паски

1. Вирізаємо у пасці зверху невеликий отвір діаметром 7 см.

2. Дістаємо звідти серцевину до самого низу. Дно паски залишаємо цілим, щоб не витекла начинка.

3. Наливаємо в отвір 30 г шоколадного соусу і кладемо трішки м'якоті. Потім знову наливаємо соус і накриваємо м'якоттю. І ще раз додаємо начинку і накриваємо це верхівкою паски.

Паска-бріош

Приготування італійської меренги

1. У сотейнику змішуємо воду з цукром і варимо на маленькому вогні до густоти. Температура сиропу має бути 120 градусів (можна виміряти кухонним термометром). Якщо термометра у вас немає, тоді капніть сироп у холодну воду і якщо утвориться липка і міцна кулька, тоді сироп готовий.

2. Коли сироп почне закіпати, розпочинаємо взбивати міксером білки на невеликій швидкості до пухкої структури.

3. Знімаємо сироп і поступово (продовжуємо взбивати) вливаємо його до білків.

4. Підвищуємо швидкість збивання. Меренга буде готова тоді, коли вона стане щільною, гладкою та з глянцевим блиском.

Наносимо на охолоджені паски меренгу, прикрашаємо горіхами та обпалюємо газовою горілкою.

Паска-бріош

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