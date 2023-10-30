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Печений лосось з рисом та спаржею: легка вечеря, яку нескладно готувати

Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
370 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
71
Час на прочитання
1 хв
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Печений лосось з рисом та спаржею: легка вечеря, яку нескладно готувати

Печений лосось з рисом та спаржею / Фото: Credits

Червона риба, відома своїми корисними властивостями, може стати прекрасною вечерею. Кулінарний блогер Лірім Гула в своєму Instagram пропонує легкий рецепт приготування лососю.

Інгредієнти

лосось
500 г
устричний соус
2 ст. л.
соєвий соус
3 ст. л.
кунжутна олія
1 ч. л.
рисовий оцет
1 ч. л.
олія чилі
1 ст. л.
рис
100 г
спаржа
70 г

  1. Змішайте устричний соус, соєвий соус, кунжутну олію, рисовий оцет, мед та олію чилі.

  2. Помістить у zip-пакет шматки риби, додайте трохи приготованого соусу та лишить маринуватись на 1 годину.
  3. Поки лосось маринується, промийте та відваріть рис для гарніру.
  4. Застеліть форму пергаментом, викладіть на нього рибу, додатково змастивши соусом, додайте спаржу та поставте запікатись при температурі 180°С на 9 хвилин. Після того лосось змастіть соусом та змінить налаштування духовки на режим "гриль". Запікайте рибу протягом ще 2-х хвилин.
  5. На тарілку викладіть рис, поверх нього - запечений лосось, полийте соусом, що лишився та посипте кунжутом. 
  6. Лірім рекомендує подавати страву із запеченими овочами, наприклад зі спаржею.

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Дата публікації
Перегляди
71
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