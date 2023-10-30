Печений лосось з рисом та спаржею: легка вечеря, яку нескладно готувати

Червона риба, відома своїми корисними властивостями, може стати прекрасною вечерею. Кулінарний блогер Лірім Гула в своєму Instagram пропонує легкий рецепт приготування лососю.
Інгредієнти
- лосось
- 500 г
- устричний соус
- 2 ст. л.
- соєвий соус
- 3 ст. л.
- кунжутна олія
- 1 ч. л.
- рисовий оцет
- 1 ч. л.
- олія чилі
- 1 ст. л.
- рис
- 100 г
- спаржа
- 70 г
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Змішайте устричний соус, соєвий соус, кунжутну олію, рисовий оцет, мед та олію чилі.
- Помістить у zip-пакет шматки риби, додайте трохи приготованого соусу та лишить маринуватись на 1 годину.
- Поки лосось маринується, промийте та відваріть рис для гарніру.
- Застеліть форму пергаментом, викладіть на нього рибу, додатково змастивши соусом, додайте спаржу та поставте запікатись при температурі 180°С на 9 хвилин. Після того лосось змастіть соусом та змінить налаштування духовки на режим "гриль". Запікайте рибу протягом ще 2-х хвилин.
- На тарілку викладіть рис, поверх нього - запечений лосось, полийте соусом, що лишився та посипте кунжутом.
- Лірім рекомендує подавати страву із запеченими овочами, наприклад зі спаржею.
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