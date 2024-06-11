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Рецепт пікантної закуски з помідорів

Час приготування
12 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
63 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
110
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт пікантної закуски з помідорів

Пікантна закуска з помідорів / Фото: Credits

Щоб отримати пікантну, смачну закуску, вибирайте соковиті та стиглі помідори. Ця страва напевно вам дуже сподобається і стане прекрасною до м'ясних та рибних страв.

Готується закуска зовсім нескладно: наріжте помідори, цибуля, часник, базилік, залийте заправкою з лимонного соку, оливкової олії, меду, спецій і відправте в холодильник на 12 годин, або на ніч.

Інгредієнти

помідори
1 кг
цибуля ріпчаста
4 шт.
часник
5 зубчиків
базилік свіжий
3 гілочки
паприка мелена гостра
1 ч. л.
мед
2 ст. л.
лимонний сік
4 ст. л.
оливкова олія
7 ст. л.
сіль
1 ч. л.
  1. Змішайте паприку, мед, лимонний сік, оливкову олію та сіль. Перемішайте.
  2. Помидори помийте, видаліть плодоніжку та наріжте середніми кільцями.
  3. Цибулю та часник очистіть. Цибулю наріжте півкільцями, а часник дрібно подрібніть.
  4. У скляний контейнер викладіть шарами, чергуючи, помідори, цибулю, часник, пересипаючи дрібно нарізаним базиліком. Маринад вилийте поверх овочів. Накрийте кришкою і трохи струсіть контейнер, щоб маринад добре розподілився. Відправте в холодильник на 12:00.

Поради:

  • Приправи додайте на свій смак.

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