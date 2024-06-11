Рецепт пікантної закуски з помідорів

Щоб отримати пікантну, смачну закуску, вибирайте соковиті та стиглі помідори. Ця страва напевно вам дуже сподобається і стане прекрасною до м'ясних та рибних страв.
Готується закуска зовсім нескладно: наріжте помідори, цибуля, часник, базилік, залийте заправкою з лимонного соку, оливкової олії, меду, спецій і відправте в холодильник на 12 годин, або на ніч.
Інгредієнти
- помідори
- 1 кг
- цибуля ріпчаста
- 4 шт.
- часник
- 5 зубчиків
- базилік свіжий
- 3 гілочки
- паприка мелена гостра
- 1 ч. л.
- мед
- 2 ст. л.
- лимонний сік
- 4 ст. л.
- оливкова олія
- 7 ст. л.
- сіль
- 1 ч. л.
- Змішайте паприку, мед, лимонний сік, оливкову олію та сіль. Перемішайте.
- Помидори помийте, видаліть плодоніжку та наріжте середніми кільцями.
- Цибулю та часник очистіть. Цибулю наріжте півкільцями, а часник дрібно подрібніть.
- У скляний контейнер викладіть шарами, чергуючи, помідори, цибулю, часник, пересипаючи дрібно нарізаним базиліком. Маринад вилийте поверх овочів. Накрийте кришкою і трохи струсіть контейнер, щоб маринад добре розподілився. Відправте в холодильник на 12:00.
Поради:
- Приправи додайте на свій смак.
Читайте також: