Рецепт пісних біскоті з мигдалем та вишнею - сухарики до посту

Рецепт пісних біскоті з мигдалем та вишнею - сухарики до посту

Словом біскоті італійці називають будь-яке сухе печиво.

Воно більше нагадує сухарики, оскільки випікається в два прийоми і перекладається, як "двічі запечене". Найпопулярніші рецепти приготування біскоті містять мигдаль, проте багато кулінарів експериментують, додаючи до печива фундук, фісташки та волоські горіхи.

Інгредієнти:

2 склянки борошна

1,5 склянки мигдалю

1 склянка в'яленої вишні

6 ст. л. цукру

3 ст. л. рідкого меду

3 ст. л. олії

70 мл води

2 ч. л. ванільного цукру

½ ч. л. харчової соди

½ ч. л. розпушувача

½ ч. л. солі

Час приготування: 90 хвилин

Приготування покроково:

1. Стакан мигдалю перемелюємо у кавомолці до стану борошна з невеликими крупинками. Решту додамо до печива не подрібнюючи.

2. У велику миску просіваємо пшеничне борошно, сюди ж додаємо мелений мигдаль, цілі горіхи, в'ялені вишні, цукор, ванільний цукор, сіль, харчову соду і розпушувач. Гарно все перемішуємо.

3. В окремій мисці змішуємо воду, рідкий мед і рафіновану олію без яскраво вираженого запаху.

4. Додаємо рідку масу до сухих інгредієнтів, швидко перемішуємо, щоб борошно не увібрало рідину. Замішуємо тісто руками.

5. Викладаємо масу на стіл. Формуємо своєрідний батончик висотою з півтора сантиметра. Можна зробити його більш округлим зверху. Щоб помістити його на деко, можна розрізати навпіл.

6. Перший раз випікаємо біскоті 40-50 хвилин за 180°C. Після цього даємо батончикам трохи охолонути і нарізаємо косими смужками товщиною приблизно 1,5 сантиметра.

7. Перекладаємо на деко розрізом вгору і знову відправляємо в духовку. Другий раз випікаємо приблизно 15 хвилин за 180°C. За цей час печиво добре підсохне, як і належить справжньому біскоті.

Зберігати пісні біскоті можна в щільно закритій банці протягом місяця.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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