Рецепт пісних картопляних дерунів без яєць

Якщо ви дотримуєтеся посту, то цей рецепт стане для вас ідеальним рішенням.

Незважаючи на те, що до складу таких дерунів не входять яйця, смак у них настільки приголомшливий, що ніхто не залишиться байдужим, а для приготування потрібно лише два інгредієнти – картопля і цибуля.

Інгредієнти картопля 500 г цибуля ріпчаста 1 шт. перець чорний мелений сіль олія

Картоплю та цибулю очистіть, помийте і натріть на дрібну тертку. З'єднайте, перемішайте, відкиньте на дрібне сито і залиште на 3-5 хвилин, щоб стекла рідина. Саму рідину злийте, а з дна зберіть крохмаль і додайте картоплю. Поперчіть, посоліть та перемішайте. У сковороді розігрійте олію. Столовою ложкою викладайте масу і обсмажуйте на середньому вогні з двох боків до золотистої скориночки. Подавайте гарячими.

Поради:

У картоплю можна не додавати крохмаль, деруни і без нього тримають форму.

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