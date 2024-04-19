Рецепт пісних картопляних дерунів без яєць

Якщо ви дотримуєтеся посту, то цей рецепт стане для вас ідеальним рішенням.
Незважаючи на те, що до складу таких дерунів не входять яйця, смак у них настільки приголомшливий, що ніхто не залишиться байдужим, а для приготування потрібно лише два інгредієнти – картопля і цибуля.
Інгредієнти
- картопля
- 500 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Картоплю та цибулю очистіть, помийте і натріть на дрібну тертку. З'єднайте, перемішайте, відкиньте на дрібне сито і залиште на 3-5 хвилин, щоб стекла рідина. Саму рідину злийте, а з дна зберіть крохмаль і додайте картоплю. Поперчіть, посоліть та перемішайте.
- У сковороді розігрійте олію. Столовою ложкою викладайте масу і обсмажуйте на середньому вогні з двох боків до золотистої скориночки. Подавайте гарячими.
Поради:
- У картоплю можна не додавати крохмаль, деруни і без нього тримають форму.
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