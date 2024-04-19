Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Рецепт пісних картопляних дерунів без яєць

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
249 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
276
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Рецепт пісних картопляних дерунів без яєць

Пісні картопляні деруни без яєць / Фото: Credits

Якщо ви дотримуєтеся посту, то цей рецепт стане для вас ідеальним рішенням.

Незважаючи на те, що до складу таких дерунів не входять яйця, смак у них настільки приголомшливий, що ніхто не залишиться байдужим, а для приготування потрібно лише два інгредієнти – картопля і цибуля.

Інгредієнти

картопля
500 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Картоплю та цибулю очистіть, помийте і натріть на дрібну тертку. З'єднайте, перемішайте, відкиньте на дрібне сито і залиште на 3-5 хвилин, щоб стекла рідина. Саму рідину злийте, а з дна зберіть крохмаль і додайте картоплю. Поперчіть, посоліть та перемішайте.
  2. У сковороді розігрійте олію. Столовою ложкою викладайте масу і обсмажуйте на середньому вогні з двох боків до золотистої скориночки. Подавайте гарячими.

Поради:

  • У картоплю можна не додавати крохмаль, деруни і без нього тримають форму.

Читайте також:

Дуже прості та смачні гречаники по-харківськи – Рецепти Сніданку з 1+1

Дуже прості та смачні гречаники по-харківськи – Рецепти Сніданку з 1+1

Повʼязані теми:

Наступна публікація