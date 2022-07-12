Рецепт розкішного сніданку: пампушки з яйцем-пашотом, беконом і голландським соусом.

Іноді хочеться приготувати на сніданок щось особливе. Цей рецепт якраз для таких випадків.

Сніданок за цим рецептом найкраще планувати для вихідного дня чи особливих подій. Втім, якщо замінити пампушки на тост — то він цілком підійде і на кожен день.

Складники:

4 яйця

Для пампушок

борошно — 225 г

сухі дріжджі — 1 пакетик 7 г

пахта (знежирені вершки) — 150 мл

тепла вода — 175 мл

1 чайна ложка солі

1-2 столові ложки легкої оливкової олії

Для голландського соусу

вершкове масло — 125 г

лимонний сік – 2 ч. л

білий винний оцет – 2 ч. л.

жовтки — 2 шт.

сіль та свіжомелений чорний перець

4 скибочки бекону

зелена цибуля — 2-3 ст. л.

Приготування

Пампушки

Розігрійте духовку до 170 °C. Змішайте борошно та сіль у великій мисці, додайте дріжджі, пахту та воду.

Щільно накрийте миску харчовою плівкою і залиште в теплому місці на одну годину або доти, доки обсяг не збільшиться щонайменше вдвічі.

Розігрійте сковороду до середньої температури, потім додайте трохи олії. Злегка змастіть олією внутрішню частину чотирьох металевих кілець діаметром 8 см/3 дюйми, потім помістіть їх на сковороду.

Налийте тісто в кожне кільце, щоб заповнити його приблизно наполовину. Готуйте, доки верхівка повністю не застигне, потім зніміть металеві кільця, переверніть оладки та готуйте ще одну хвилину.

Перекладіть оладки на деко і запікайте в духовці 10 хвилин.

Соус

Для голландського соусу помістіть масло в каструлю і доведіть до дуже слабкого кипіння. Лимонний сік та оцет в окремій каструлі та нагрійте до кипіння.

Помістіть яєчні жовтки в кухонний комбайн зі щіпкою солі та збийте. Під час роботи двигуна додайте гарячий лимон і оцет, потім дуже повільно додайте розтоплене масло, поки все не змішається. Перелийте соус у невелику миску, приправте невеликою кількістю солі та свіжомеленим чорним перцем і тримайте в теплі.

Тим часом розігрійте сковороду до гарячого стану, додайте бекон і обсмажуйте з обох боків протягом 2-3 хвилин, доки він не стане хрустким. Викладіть на кухонний папір, потім наріжте і додайте до голландського соусу. Додати зелену цибулю.

Яйця

Для яєць-пашот доведіть до кипіння підсолену воду у каструлі. Збийте воду, щоб створити вир, і після того, як вона відстоїться, обережно розбийте яйце у воду. Варіть на повільному вогні 2-3 хвилини, потім обережно вийміть яйце-пашот шумовкою і покладіть на тарілку для стікання рідини. Повторіть процес із яйцями, що залишилися.

Перед подаванням викладіть пампушки на тарілки, зверху покладіть яйце-пашот і полийте голландським соусом.

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