Рецепт рубаних котлет із червоної риби

Для приготування котлет використовуйте будь-яку червону рибу. Котлети смажте кілька хвилин, щоб не пересушити рибне філе.
Готові котлети виходять пишними та ніжними і залишаються смачними не лише у гарячому, а й у холодному вигляді. Подайте з гарніром із овочів або з соусом.
Інгредієнти
- лосось
- 500 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- борошно пшеничне
- 1,5 ст. л.
- лимонний сік
- 1 ст. л.
- майонез
- 1,5 скл.
- перець чорний мелений
- сіль
- кріп
- 1 пучок
- олія
- Червону рибу промийте, обсушіть, видаліть шкірку та кістки. Наріжте на середні кубики. Збризкайте лимонним соком, додайте майонез, акуратно перемішайте і залиште на п'ять хвилин.
- Кріп промийте і дрібно подрібніть.
- До риби вбийте яйце, всипте борошно, кріп, чорний мелений перець, посоліть і перемішайте.
- На розігріту сковороду з олією викладайте столовою ложкою котлети і смажте на середньому вогні з двох боків до золотистого кольору.
Поради:
Спеції використовуйте на свій смак.
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