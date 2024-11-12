Рецепт рубаних котлет із червоної риби

Для приготування котлет використовуйте будь-яку червону рибу. Котлети смажте кілька хвилин, щоб не пересушити рибне філе.

Готові котлети виходять пишними та ніжними і залишаються смачними не лише у гарячому, а й у холодному вигляді. Подайте з гарніром із овочів або з соусом.

Інгредієнти лосось 500 г яйце куряче 1 шт. борошно пшеничне 1,5 ст. л. лимонний сік 1 ст. л. майонез 1,5 скл. перець чорний мелений сіль кріп 1 пучок олія

Червону рибу промийте, обсушіть, видаліть шкірку та кістки. Наріжте на середні кубики. Збризкайте лимонним соком, додайте майонез, акуратно перемішайте і залиште на п'ять хвилин. Кріп промийте і дрібно подрібніть. До риби вбийте яйце, всипте борошно, кріп, чорний мелений перець, посоліть і перемішайте. На розігріту сковороду з олією викладайте столовою ложкою котлети і смажте на середньому вогні з двох боків до золотистого кольору.

Поради:

Спеції використовуйте на свій смак.

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