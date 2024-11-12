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Рецепт рубаних котлет із червоної риби

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
188 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
304
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт рубаних котлет із червоної риби

Котлети рубані із червоної риби / Фото: Credits

Для приготування котлет використовуйте будь-яку червону рибу. Котлети смажте кілька хвилин, щоб не пересушити рибне філе.

Готові котлети виходять пишними та ніжними і залишаються смачними не лише у гарячому, а й у холодному вигляді. Подайте з гарніром із овочів або з соусом.

Інгредієнти

лосось
500 г
яйце куряче
1 шт.
борошно пшеничне
1,5 ст. л.
лимонний сік
1 ст. л.
майонез
1,5 скл.
перець чорний мелений
сіль
кріп
1 пучок
олія
  1. Червону рибу промийте, обсушіть, видаліть шкірку та кістки. Наріжте на середні кубики. Збризкайте лимонним соком, додайте майонез, акуратно перемішайте і залиште на п'ять хвилин.
  2. Кріп промийте і дрібно подрібніть.
  3. До риби вбийте яйце, всипте борошно, кріп, чорний мелений перець, посоліть і перемішайте.
  4. На розігріту сковороду з олією викладайте столовою ложкою котлети і смажте на середньому вогні з двох боків до золотистого кольору.

Поради:

Спеції використовуйте на свій смак.

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