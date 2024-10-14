Рецепт рулетів із баклажанів із фаршем

З простих та доступних продуктів приготуйте соковиті та ситні рулетики з баклажанів із м'ясом.
Для страви вам знадобляться баклажани, будь-який фарш, цибуля, помідори та томатна паста. Таку страву можна приготувати заздалегідь, а перед подаванням просто відправити до духовки.
Інгредієнти
- баклажани
- 2 шт.
- фарш свинячий
- 400 г
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- часник
- 2 зубчики
- помідори
- 3 шт.
- томатна паста
- 1 ст. л.
- вода гаряча
- 1 склянка
- італійські трави
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- зелень
- Баклажани помийте та наріжте на тонкі слайси. Посипте однією чайною ложкою солі та залиште на 15 хвилин. Потім промийте та обсушіть паперовим рушником. Обсмажте на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії з двох боків до м'якості.
- У фарш додайте дрібно нарубану цибулю, часник. Посоліть, поперчіть та перемішайте.
- Помідори промийте і дрібно наріжте.
- У сковороду влийте одну столову ложку олії та обсмажте одну цибулину до м'якості. Додайте томатну пасту, італійські трави, сіль, чорний мелений перець і влийте гарячу воду. Перемішайте та протушкуйте 5-7 хвилин.
- На один бік слайсу баклажана викладіть фарш і заверніть у рулетик.
- Деко застеліть пергаментним папером і викладіть на нього рулетики. Залийте томатним соусом і відправте в наперед розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин. Викладіть на блюдо та посипте зеленню.
Поради:
- Томатну пасту можна замінити на помідори.
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