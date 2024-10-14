Рецепт рулетів із баклажанів із фаршем

З простих та доступних продуктів приготуйте соковиті та ситні рулетики з баклажанів із м'ясом.

Для страви вам знадобляться баклажани, будь-який фарш, цибуля, помідори та томатна паста. Таку страву можна приготувати заздалегідь, а перед подаванням просто відправити до духовки.

Інгредієнти баклажани 2 шт. фарш свинячий 400 г цибуля ріпчаста 2 шт. часник 2 зубчики помідори 3 шт. томатна паста 1 ст. л. вода гаряча 1 склянка італійські трави 1 ч. л. перець чорний мелений сіль олія зелень

Баклажани помийте та наріжте на тонкі слайси. Посипте однією чайною ложкою солі та залиште на 15 хвилин. Потім промийте та обсушіть паперовим рушником. Обсмажте на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії з двох боків до м'якості. У фарш додайте дрібно нарубану цибулю, часник. Посоліть, поперчіть та перемішайте. Помідори промийте і дрібно наріжте. У сковороду влийте одну столову ложку олії та обсмажте одну цибулину до м'якості. Додайте томатну пасту, італійські трави, сіль, чорний мелений перець і влийте гарячу воду. Перемішайте та протушкуйте 5-7 хвилин. На один бік слайсу баклажана викладіть фарш і заверніть у рулетик. Деко застеліть пергаментним папером і викладіть на нього рулетики. Залийте томатним соусом і відправте в наперед розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин. Викладіть на блюдо та посипте зеленню.

Поради:

Томатну пасту можна замінити на помідори.

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