Рецепт рулету з лаваша з оселедцем, яйцями та сиром

Чудова ситна закуска, яка готується дуже швидко та просто. Цю страву можна сміливо подати до святкового столу.
Для рулету знадобляться лаваш, оселедець, відварені яйця, кисломолочний сир і зелень. Всі інгредієнти наріжте та загорніть у лаваш.
Інгредієнти
- лаваш
- 1 шт.
- філе оселедця
- 200 г
- яйце
- 2 шт.
- кисломолочний сир
- 300 г
- кріп свіжий
- Яйця відваріть круто. Остудіть, очистьте та натріть на великій тертці.
- Філе оселедця наріжте середніми шматочками.
- Кріп промийте та обсушіть.
- Лаваш викладіть на робочу поверхню. Змастіть сирною масою. Розподіліть яйця по всьому лавашу, не доходячи до країв, посипте кропом і зверху викладіть шматочки оселедця в шаховому порядку.
- Лаваш згорніть у рулет і покладіть до холодильника на 30 хвилин. Наріжте порційними шматками.
Поради:
- Кисломолочний сир можна замінити плавленим сирком.
- Рибу можна використовувати будь-яку, наприклад, слабосолений лосось.
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