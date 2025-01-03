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Рецепт рулету з лаваша з оселедцем, яйцями та сиром

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
277 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
140
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт рулету з лаваша з оселедцем, яйцями та сиром

Рулет з лаваша з оселедцем, яйцями та сиром / Фото: Getty Images

Чудова ситна закуска, яка готується дуже швидко та просто. Цю страву можна сміливо подати до святкового столу.

Для рулету знадобляться лаваш, оселедець, відварені яйця, кисломолочний сир і зелень. Всі інгредієнти наріжте та загорніть у лаваш.

Інгредієнти

лаваш
1 шт.
філе оселедця
200 г
яйце
2 шт.
кисломолочний сир
300 г
кріп свіжий
  1. Яйця відваріть круто. Остудіть, очистьте та натріть на великій тертці.
  2. Філе оселедця наріжте середніми шматочками.
  3. Кріп промийте та обсушіть.
  4. Лаваш викладіть на робочу поверхню. Змастіть сирною масою. Розподіліть яйця по всьому лавашу, не доходячи до країв, посипте кропом і зверху викладіть шматочки оселедця в шаховому порядку.
  5. Лаваш згорніть у рулет і покладіть до холодильника на 30 хвилин. Наріжте порційними шматками.

Поради:

  • Кисломолочний сир можна замінити плавленим сирком.
  • Рибу можна використовувати будь-яку, наприклад, слабосолений лосось.

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