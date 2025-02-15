Рецепт салату з червонокачанної капусти з огірком, морквою та горошком

Хрумкий яскравий салат зі свіжих овочів, консервованого горошку, без майонезу, виходить пікантним та дуже корисним для здоров'я.
Підготуйте всі овочі, наріжте, заправте оливковою олією, соєвим соусом та лимонним соком. Це чудовий гарнір або самостійна страва для легкого перекушування.
Інгредієнти
- капуста червонокачанна
- 400 г
- огірок свіжий
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- горошок зелений консервований
- 100 г
- часник
- 3 зубчики
- сік лимона
- 2 скл.
- соєвий соус
- 1 скл.
- олія оливкова
- 2 скл.
- перець чорний мелений
- сіль
- кріп свіжий
- Капусту тонко наріжте соломкою, злегка посоліть і помніть руками.
- Огірок помийте та наріжте соломкою.
- Моркву очистіть, помийте та натріть на тертці для корейської моркви.
- З горошку злийте рідину.
- Часник очистіть та видавіть через прес.
- Кріп промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
- Для заправки з'єднайте сік лимона, соєвий соус, оливкову олію, а потім перемішайте.
- Капусту, огірок, моркву, горошок, часник, кріп викладіть у салатник, додайте заправку, перець чорний мелений і сіль. Перемішайте.
Поради:
- За бажання додайте гірчицю в зернах.
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