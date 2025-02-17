Рецепт салату з буряка, капусти, перцю та помідорів

Цей легкий овочевий салат можна приготувати будь-якої пори року.

Салат виходить смачним, корисним та підійде для тих, хто стежить за своєю фігурою.

Інгредієнти буряк 1 шт. капуста білокачанна 350 г перець болгарський 1 шт. помідор 1 шт. цибуля ріпчаста 1 шт. лимонний сік 2 ст. л. олія оливкова 30 мл сіль

Буряк помийте, обсушіть паперовим рушником і загорніть у фольгу. Викладіть на деко і запікайте за 190 градусів 50-60 хвилин. Остудіть і наріжте кубиками. Цибулю ріпчасту очистіть, наріжте кубиками. Капусту помийте, наріжте соломкою і злегка помніть руками. Перець болгарський очистіть від насіння. Наріжте помідор та перець кубиками. У миску викладіть буряк, капусту, цибулю, болгарський перець, помідор, потім посоліть, додайте лимонний сік і оливкову олію. Перемішайте.

Поради:

Буряк можна відварити.

Усі овочі наріжте невеликими кубиками.

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