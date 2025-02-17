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Рецепт салату з буряка, капусти, перцю та помідорів

Час приготування
1 год. 50 хв.
Харчова цінність на 100 г
69 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
383
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт салату з буряка, капусти, перцю та помідорів

Салат з буряка, капусти, перцю та помідор / Фото: Credits

Цей легкий овочевий салат можна приготувати будь-якої пори року.

Салат виходить смачним, корисним та підійде для тих, хто стежить за своєю фігурою.

Інгредієнти

буряк
1 шт.
капуста білокачанна
350 г
перець болгарський
1 шт.
помідор
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
лимонний сік
2 ст. л.
олія оливкова
30 мл
сіль
  1. Буряк помийте, обсушіть паперовим рушником і загорніть у фольгу.
  2. Викладіть на деко і запікайте за 190 градусів 50-60 хвилин.
  3. Остудіть і наріжте кубиками.
  4. Цибулю ріпчасту очистіть, наріжте кубиками.
  5. Капусту помийте, наріжте соломкою і злегка помніть руками.
  6. Перець болгарський очистіть від насіння.
  7. Наріжте помідор та перець кубиками.
  8. У миску викладіть буряк, капусту, цибулю, болгарський перець, помідор, потім посоліть, додайте лимонний сік і оливкову олію.
  9. Перемішайте.

Поради:

  • Буряк можна відварити.
  • Усі овочі наріжте невеликими кубиками.

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