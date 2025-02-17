Рецепт салату з буряка, капусти, перцю та помідорів

Цей легкий овочевий салат можна приготувати будь-якої пори року.
Салат виходить смачним, корисним та підійде для тих, хто стежить за своєю фігурою.
Інгредієнти
- буряк
- 1 шт.
- капуста білокачанна
- 350 г
- перець болгарський
- 1 шт.
- помідор
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- лимонний сік
- 2 ст. л.
- олія оливкова
- 30 мл
- сіль
- Буряк помийте, обсушіть паперовим рушником і загорніть у фольгу.
- Викладіть на деко і запікайте за 190 градусів 50-60 хвилин.
- Остудіть і наріжте кубиками.
- Цибулю ріпчасту очистіть, наріжте кубиками.
- Капусту помийте, наріжте соломкою і злегка помніть руками.
- Перець болгарський очистіть від насіння.
- Наріжте помідор та перець кубиками.
- У миску викладіть буряк, капусту, цибулю, болгарський перець, помідор, потім посоліть, додайте лимонний сік і оливкову олію.
- Перемішайте.
Поради:
- Буряк можна відварити.
- Усі овочі наріжте невеликими кубиками.
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