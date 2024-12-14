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Рецепт салату з буряка з сиром фета

Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
110 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
291
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт салату з буряка з сиром фета

Салат з буряком / Фото: Credits

Легкий і корисний салат із запечених буряків чудовий додаток до обіду або вечері.

Буряк для салату відваріть або краще запікайте, в ньому збережеться більше вітамінів, ніж у відварених буряках.

Інгредієнти

буряк
300 г
сир фета
100 г
салат мікс
70 г
насіння мікс
30 г
оцет яблучний
1 ст. л.
гірчиця по-діжонськи
1 ч. л.
мед
1 год. л.
оливкова олія
2 ст.
сіль
  1. Буряк добре промийте і обсушіть паперовим рушником.
  2. Насіння злегка обсмажте на сухій сковороді.
  3. Салат мікс промийте та обсушіть.
  4. Сир фета наріжте на кубики, як і буряки.
  5. Для заправки в мисці змішайте оцет яблучний, сіль, рідкий мед, гірчицю та оливкову олію. Все добре перемішайте віночком.
  6. Викладіть листя салату на сервірувальну тарілку, на салат розкладіть буряк, викладіть фету, полийте заправкою, що залишилася, і присипте обсмаженим насінням.

Поради:

  • Готовність буряків перевірте дерев'яною шпажкою.

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