Рецепт салату з буряка з сиром фета

Легкий і корисний салат із запечених буряків чудовий додаток до обіду або вечері.
Буряк для салату відваріть або краще запікайте, в ньому збережеться більше вітамінів, ніж у відварених буряках.
Інгредієнти
- буряк
- 300 г
- сир фета
- 100 г
- салат мікс
- 70 г
- насіння мікс
- 30 г
- оцет яблучний
- 1 ст. л.
- гірчиця по-діжонськи
- 1 ч. л.
- мед
- 1 год. л.
- оливкова олія
- 2 ст.
- сіль
- Буряк добре промийте і обсушіть паперовим рушником.
- Насіння злегка обсмажте на сухій сковороді.
- Салат мікс промийте та обсушіть.
- Сир фета наріжте на кубики, як і буряки.
- Для заправки в мисці змішайте оцет яблучний, сіль, рідкий мед, гірчицю та оливкову олію. Все добре перемішайте віночком.
- Викладіть листя салату на сервірувальну тарілку, на салат розкладіть буряк, викладіть фету, полийте заправкою, що залишилася, і присипте обсмаженим насінням.
Поради:
- Готовність буряків перевірте дерев'яною шпажкою.
Читайте також:
- Як приготувати домашній майонез
- Морквяно-яблучний салат із апельсиновим соком: рецепт корисної страви
- Салат з куркою, картоплею, яйцями та сиром: новорічний рецепт