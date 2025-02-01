Рецепт салату з буряка з сиром та яйцями

Салат подайте як легкий перекус або як додаток до будь-якого гарніру. Буряк запікайте в духовці, тоді він збереже свої корисні властивості та насичений колір.
Соковитий солодкий буряк чудово поєднується з відвареними яйцями та сиром, а часник і зелена цибуля додадуть страві пікантності та аромату.
Інгредієнти
- буряк
- 1 шт.
- яйця курячі
- 2 шт.
- сир моцарела
- 130 г
- часник
- 3 зубчики
- сметана
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- цибуля зелена
- Буряк помийте, обсушіть паперовим рушником. Загорніть у фольгу, викладіть на деко і запікайте в духовці за 200 градусів 50-70 хвилин. Остудіть.
- Яйця відваріть круто від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть.
- Буряк, сир та яйця натріть на велику тертку.
- Часник очистіть та пропустіть через прес.
- Зелену цибулю помийте, обсушіть і подрібніть.
- У мисці з'єднайте буряк, яйця, сир, часник, поперчіть, посоліть, додайте сметану і перемішайте. Викладіть у салатник і посипте зеленою цибулею.
Поради:
- Сир використовуйте будь-який.
- Буряк можна відварити.
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