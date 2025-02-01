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Рецепт салату з буряка з сиром та яйцями

Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
140 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
822
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт салату з буряка з сиром та яйцями

Салат з буряка з сиром та яйцями / Фото: Credits

Салат подайте як легкий перекус або як додаток до будь-якого гарніру. Буряк запікайте в духовці, тоді він збереже свої корисні властивості та насичений колір.

Соковитий солодкий буряк чудово поєднується з відвареними яйцями та сиром, а часник і зелена цибуля додадуть страві пікантності та аромату.

Інгредієнти

буряк
1 шт.
яйця курячі
2 шт.
сир моцарела
130 г
часник
3 зубчики
сметана
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
цибуля зелена
  1. Буряк помийте, обсушіть паперовим рушником. Загорніть у фольгу, викладіть на деко і запікайте в духовці за 200 градусів 50-70 хвилин. Остудіть.
  2. Яйця відваріть круто від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть.
  3. Буряк, сир та яйця натріть на велику тертку.
  4. Часник очистіть та пропустіть через прес.
  5. Зелену цибулю помийте, обсушіть і подрібніть.
  6. У мисці з'єднайте буряк, яйця, сир, часник, поперчіть, посоліть, додайте сметану і перемішайте. Викладіть у салатник і посипте зеленою цибулею.

Поради:

  • Сир використовуйте будь-який.
  • Буряк можна відварити.

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