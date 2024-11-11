Рецепт салату з буряком, сиром та яйцем

Якщо буряки відварити заздалегідь, приготування салату займе у вас зовсім небагато часу.
Соковитий солодкий буряк чудово поєднується з відвареними яйцями та сиром, а для пікантності додайте в салат трохи часнику. Подайте як самостійну страву або до будь-якого гарніру.
Інгредієнти
- буряк
- 200 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- сир плавлений
- 100 г
- часник
- 1 зубчик
- сметана
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- зелень
- Буряк відваріть протягом 40-60 хвилин або загорніть у фольгу і запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом однієї години.
- Яйця відваріть круто 10 хвилин.
- Буряк та яйця остудіть, очистіть і натріть на велику тертку. Сир плавлений також натріть на велику тертку.
- У мисці з'єднайте буряк, яйця, сир плавлений, часник, видавлений через прес, поперчіть, посоліть і заправте сметаною. Перемішайте. Викладіть у салатник і прикрасьте зеленню.
Поради:
- Сир можна використовувати будь-який.
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