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Рецепт салату з буряком, сиром та яйцем

Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
140 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
341
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт салату з буряком, сиром та яйцем

Салат з буряком сиром та яйцем / Фото: Credits

Якщо буряки відварити заздалегідь, приготування салату займе у вас зовсім небагато часу.

Соковитий солодкий буряк чудово поєднується з відвареними яйцями та сиром, а для пікантності додайте в салат трохи часнику. Подайте як самостійну страву або до будь-якого гарніру.

Інгредієнти

буряк
200 г
яйця курячі
2 шт.
сир плавлений
100 г
часник
1 зубчик
сметана
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
зелень
  1. Буряк відваріть протягом 40-60 хвилин або загорніть у фольгу і запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом однієї години.
  2. Яйця відваріть круто 10 хвилин.
  3. Буряк та яйця остудіть, очистіть і натріть на велику тертку. Сир плавлений також натріть на велику тертку.
  4. У мисці з'єднайте буряк, яйця, сир плавлений, часник, видавлений через прес, поперчіть, посоліть і заправте сметаною. Перемішайте. Викладіть у салатник і прикрасьте зеленню.

Поради:

  • Сир можна використовувати будь-який.

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