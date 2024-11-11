Рецепт салату з буряком, сиром та яйцем

Якщо буряки відварити заздалегідь, приготування салату займе у вас зовсім небагато часу.

Соковитий солодкий буряк чудово поєднується з відвареними яйцями та сиром, а для пікантності додайте в салат трохи часнику. Подайте як самостійну страву або до будь-якого гарніру.

Інгредієнти буряк 200 г яйця курячі 2 шт. сир плавлений 100 г часник 1 зубчик сметана 2 ст. л. перець чорний мелений сіль зелень

Буряк відваріть протягом 40-60 хвилин або загорніть у фольгу і запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом однієї години. Яйця відваріть круто 10 хвилин. Буряк та яйця остудіть, очистіть і натріть на велику тертку. Сир плавлений також натріть на велику тертку. У мисці з'єднайте буряк, яйця, сир плавлений, часник, видавлений через прес, поперчіть, посоліть і заправте сметаною. Перемішайте. Викладіть у салатник і прикрасьте зеленню.

Поради:

Сир можна використовувати будь-який.

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