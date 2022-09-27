Рецепт салату з капусти з фенхелем та яблуками

У середині осені дуже важливо додати у своє меню якнайбільше свіжих салатів. Це дозволить вам зберегти форму і наситити організм вітамінами перед тривалою зимою.

Капуста та яблука – досить традиційне та звичне для салату поєднання. Але якщо додати в нього трохи цікаву заправку? він може заграти новими фарбами.

Cкладники

фенхель – 1 цибулина

яблуко – 1 шт.

капуста – половина невеликого качана (можна замінити листям салату або будь-якою іншою зеленню, яка вам подобається)

яблучний оцет – 50 г (чверть склянки)

оливкова олія – 3 ст. л.

сік половини лимона

кленовий сироп – 1 ч. л.

насіння селери – 1 ч. л.

сіль – 1 ч. л.

чорний перець свіжомелений – чверть ч. л

Приготування

З цибулини фенхеля (листя поки відкладіть), капусти і яблука видаліть серцевину і наріжте тонкими смужками. У великій мисці змішайте все нарізане.

У невеликій мисці змішайте оцет, оливкову олію, лимонний сік, кленовий сироп, насіння селери, сіль та перець. Залийте салат та перемішайте.

Наріжте відкладене листя фенхелю і посипте салат перед подачванням на стіл.

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