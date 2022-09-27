Рецепт салату з капусти з фенхелем та яблуками

У середині осені дуже важливо додати у своє меню якнайбільше свіжих салатів. Це дозволить вам зберегти форму і наситити організм вітамінами перед тривалою зимою.
Капуста та яблука – досить традиційне та звичне для салату поєднання. Але якщо додати в нього трохи цікаву заправку? він може заграти новими фарбами.
Cкладники
- фенхель – 1 цибулина
- яблуко – 1 шт.
- капуста – половина невеликого качана (можна замінити листям салату або будь-якою іншою зеленню, яка вам подобається)
- яблучний оцет – 50 г (чверть склянки)
- оливкова олія – 3 ст. л.
- сік половини лимона
- кленовий сироп – 1 ч. л.
- насіння селери – 1 ч. л.
- сіль – 1 ч. л.
- чорний перець свіжомелений – чверть ч. л
Приготування
З цибулини фенхеля (листя поки відкладіть), капусти і яблука видаліть серцевину і наріжте тонкими смужками. У великій мисці змішайте все нарізане.
У невеликій мисці змішайте оцет, оливкову олію, лимонний сік, кленовий сироп, насіння селери, сіль та перець. Залийте салат та перемішайте.
Наріжте відкладене листя фенхелю і посипте салат перед подачванням на стіл.
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