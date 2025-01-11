Рецепт салату з копченою куркою кукурудзою, помідорами та сиром

Приготування салату займе мінімум мінімум часу. Страва має красивий вигляд на столі.
Салат складається з яєць, кукурудзи, помідорів, сиру та копченого курячого м'яса, яке додасть салату неповторний аромат та смак.
Інгредієнти
- курка копчена
- 300 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- сир твердий
- 120 г
- кукурудза консервована
- 0,5 банки
- помідори
- 2 шт.
- часник
- 1 зубчик
- майонез
- 50 г
- сметана
- 50 г
- сіль
- Яйця відваріть круто 10 хвилин. Остудіть, очистіть та наріжте на середні кубики.
- Курку копчену, без шкірки, наріжте невеликими кубиками.
- З консервованої кукурудзи злийте рідину.
- Твердий сир натріть на велику тертку.
- Помідори помийте та наріжте на середні шматочки.
- Для заправки майонез з'єднайте зі сметаною, додайте часник, пропущений через прес, та перемішайте.
- У мисці з'єднайте яйця, курку, твердий сир, кукурудзу, помідори. Посоліть, заправте заправкою та перемішайте. Викладіть у салатник і дайте настоятися 30 хвилин.
Поради:
- У салат можна додати дрібно нарізану червону цибулю.
- Салат можна заправити лише майонезом.
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