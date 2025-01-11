Рецепт салату з копченою куркою кукурудзою, помідорами та сиром

Приготування салату займе мінімум мінімум часу. Страва має красивий вигляд на столі.

Салат складається з яєць, кукурудзи, помідорів, сиру та копченого курячого м'яса, яке додасть салату неповторний аромат та смак.

Інгредієнти курка копчена 300 г яйця курячі 2 шт. сир твердий 120 г кукурудза консервована 0,5 банки помідори 2 шт. часник 1 зубчик майонез 50 г сметана 50 г сіль

Яйця відваріть круто 10 хвилин. Остудіть, очистіть та наріжте на середні кубики. Курку копчену, без шкірки, наріжте невеликими кубиками. З консервованої кукурудзи злийте рідину. Твердий сир натріть на велику тертку. Помідори помийте та наріжте на середні шматочки. Для заправки майонез з'єднайте зі сметаною, додайте часник, пропущений через прес, та перемішайте. У мисці з'єднайте яйця, курку, твердий сир, кукурудзу, помідори. Посоліть, заправте заправкою та перемішайте. Викладіть у салатник і дайте настоятися 30 хвилин.

Поради:

У салат можна додати дрібно нарізану червону цибулю.

Салат можна заправити лише майонезом.

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