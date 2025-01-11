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Рецепт салату з копченою куркою кукурудзою, помідорами та сиром

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
224 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
69
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт салату з копченою куркою кукурудзою, помідорами та сиром

Салат з копченою куркою кукурудзою помідорами та сиром / Фото: Credits

Приготування салату займе мінімум мінімум часу. Страва має красивий вигляд на столі.

Салат складається з яєць, кукурудзи, помідорів, сиру та копченого курячого м'яса, яке додасть салату неповторний аромат та смак.

Інгредієнти

курка копчена
300 г
яйця курячі
2 шт.
сир твердий
120 г
кукурудза консервована
0,5 банки
помідори
2 шт.
часник
1 зубчик
майонез
50 г
сметана
50 г
сіль
  1. Яйця відваріть круто 10 хвилин. Остудіть, очистіть та наріжте на середні кубики.
  2. Курку копчену, без шкірки, наріжте невеликими кубиками.
  3. З консервованої кукурудзи злийте рідину.
  4. Твердий сир натріть на велику тертку.
  5. Помідори помийте та наріжте на середні шматочки.
  6. Для заправки майонез з'єднайте зі сметаною, додайте часник, пропущений через прес, та перемішайте.
  7. У мисці з'єднайте яйця, курку, твердий сир, кукурудзу, помідори. Посоліть, заправте заправкою та перемішайте. Викладіть у салатник і дайте настоятися 30 хвилин.

Поради:

  • У салат можна додати дрібно нарізану червону цибулю.
  • Салат можна заправити лише майонезом.

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