Рецепт салату з копченою куркою, яйцями, морквою та сиром

Приготуйте простий і водночас святковий салат, де основним інгредієнтом страви є копчене куряче філе.

Цей яскравий салат підійде як на святковий стіл, так і щодня. До складу салату входять також яйця, відварена морква, твердий сир та майонез.

Інгредієнти копчене куряче філе 200 г яйця курячі 3 шт. твердий сир 80 г морква 2 шт. часник 1 зубчик майонез зелень

Моркву відваріть у підсоленій воді 20-25 хвилин. Остудіть та очистіть.

Яйця відваріть круто 10 хвилин. Остудіть та очистіть.

Куряче філе, яйця та моркву наріжте середніми кубиками.

Твердий сир натріть на тертці.

У мисці з'єднайте копчене куряче філе, яйця, моркву, твердий сир та часник, видавлений через прес, заправте майонезом і перемішайте. Викладіть у салатник і прикрасьте зеленню.

Поради:

Варену моркву можна замінити морквою по-корейськи.

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