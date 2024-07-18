Рецепт салату з копченою куркою, яйцями, морквою та сиром

Приготуйте простий і водночас святковий салат, де основним інгредієнтом страви є копчене куряче філе.
Цей яскравий салат підійде як на святковий стіл, так і щодня. До складу салату входять також яйця, відварена морква, твердий сир та майонез.
Інгредієнти
- копчене куряче філе
- 200 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- твердий сир
- 80 г
- морква
- 2 шт.
- часник
- 1 зубчик
- майонез
- зелень
- Моркву відваріть у підсоленій воді 20-25 хвилин. Остудіть та очистіть.
- Яйця відваріть круто 10 хвилин. Остудіть та очистіть.
- Куряче філе, яйця та моркву наріжте середніми кубиками.
- Твердий сир натріть на тертці.
- У мисці з'єднайте копчене куряче філе, яйця, моркву, твердий сир та часник, видавлений через прес, заправте майонезом і перемішайте. Викладіть у салатник і прикрасьте зеленню.
Поради:
- Варену моркву можна замінити морквою по-корейськи.
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