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Рецепт салату з копченою куркою, яйцями, морквою та сиром

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
174 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
185
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт салату з копченою куркою, яйцями, морквою та сиром

Салат з копченою куркою яйцями морквою та сиром / Фото: Credits

Приготуйте простий і водночас святковий салат, де основним інгредієнтом страви є копчене куряче філе.

Цей яскравий салат підійде як на святковий стіл, так і щодня. До складу салату входять також яйця, відварена морква, твердий сир та майонез.

Інгредієнти

копчене куряче філе
200 г
яйця курячі
3 шт.
твердий сир
80 г
морква
2 шт.
часник
1 зубчик
майонез
зелень
  • Моркву відваріть у підсоленій воді 20-25 хвилин. Остудіть та очистіть.
  • Яйця відваріть круто 10 хвилин. Остудіть та очистіть.
  • Куряче філе, яйця та моркву наріжте середніми кубиками.
  • Твердий сир натріть на тертці.
  • У мисці з'єднайте копчене куряче філе, яйця, моркву, твердий сир та часник, видавлений через прес, заправте майонезом і перемішайте. Викладіть у салатник і прикрасьте зеленню.

Поради:

  • Варену моркву можна замінити морквою по-корейськи.

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