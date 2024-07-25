Рецепт салату з крабовими паличками, капустою, кукурудзою та огірком

Салат виходить легким, соковитим та свіжим і готується дуже швидко.

Відваріть яйця, наріжте капусту, крабові палички, огірки, зелень і заправте сметаною або майонезом. Подавайте такий салат одразу після приготування.

Інгредієнти капуста білокачанна 180 г крабові палички 140 г кукурудза консервована 80 г огірок свіжий 1 шт. сметана 80 г кріп свіжий перець чорний мелений сіль

Капусту наріжте тонко соломкою. З консервованої кукурудзи злийте рідину. Крабові палички та свіжий огірок наріжте соломкою. Кріп промийте, обсушіть і дрібно наріжте. Крабові палички та свіжий огірок наріжте соломкою. У глибокій мисці з'єднайте капусту, крабові палички, кукурудзу, свіжий огірок, кріп, чорний мелений перець і посоліть. Заправте сметаною. Перемішайте і викладіть у салатник.

Поради:

Сметану можна використовувати будь-якої жирності.

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