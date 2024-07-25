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Рецепт салату з крабовими паличками, капустою, кукурудзою та огірком

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
82 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
349
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт салату з крабовими паличками, капустою, кукурудзою та огірком

Салат з крабовими паличками, капустою, кукурудзою та огірком / Фото: Credits

Салат виходить легким, соковитим та свіжим і готується дуже швидко.

Відваріть яйця, наріжте капусту, крабові палички, огірки, зелень і заправте сметаною або майонезом. Подавайте такий салат одразу після приготування.

Інгредієнти

капуста білокачанна
180 г
крабові палички
140 г
кукурудза консервована
80 г
огірок свіжий
1 шт.
сметана
80 г
кріп свіжий
перець чорний мелений
сіль
  1. Капусту наріжте тонко соломкою.
  2. З консервованої кукурудзи злийте рідину.
  3. Крабові палички та свіжий огірок наріжте соломкою.
  4. Кріп промийте, обсушіть і дрібно наріжте.
  5. Крабові палички та свіжий огірок наріжте соломкою.
  6. У глибокій мисці з'єднайте капусту, крабові палички, кукурудзу, свіжий огірок, кріп, чорний мелений перець і посоліть. Заправте сметаною. Перемішайте і викладіть у салатник.

Поради:

  • Сметану можна використовувати будь-якої жирності.

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