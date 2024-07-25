Рецепт салату з крабовими паличками, капустою, кукурудзою та огірком

Салат виходить легким, соковитим та свіжим і готується дуже швидко.
Відваріть яйця, наріжте капусту, крабові палички, огірки, зелень і заправте сметаною або майонезом. Подавайте такий салат одразу після приготування.
Інгредієнти
- капуста білокачанна
- 180 г
- крабові палички
- 140 г
- кукурудза консервована
- 80 г
- огірок свіжий
- 1 шт.
- сметана
- 80 г
- кріп свіжий
- перець чорний мелений
- сіль
- Капусту наріжте тонко соломкою.
- З консервованої кукурудзи злийте рідину.
- Крабові палички та свіжий огірок наріжте соломкою.
- Кріп промийте, обсушіть і дрібно наріжте.
- Крабові палички та свіжий огірок наріжте соломкою.
- У глибокій мисці з'єднайте капусту, крабові палички, кукурудзу, свіжий огірок, кріп, чорний мелений перець і посоліть. Заправте сметаною. Перемішайте і викладіть у салатник.
Поради:
- Сметану можна використовувати будь-якої жирності.
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