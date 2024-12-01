Рецепт салату з куркою, ананасом, яйцями та сиром

Завдяки консервованому ананасу салат виходить ситним і з солодкуватим смаком. Страва готується дуже просто і швидко, головне – заздалегідь відваріть куряче філе та яйця.
Приготуйте такий салат на сервірувальній тарілці за допомогою формувального кільця, а якщо у вас зовсім немає часу на викладання шарів, то просто наріжте всі інгредієнти, викладіть до салатника та перемішайте.
Інгредієнти
- філе куряче
- 300 г
- ананас консервований
- 200 г
- яйце куряче
- 2 шт.
- сир твердий
- 100 г
- майонез
- зелень (кріп, петрушка)
- Куряче філе відваріть у підсоленій воді 20 хвилин і залиште остигати в бульйоні.
- Яйця відваріть круто десять хвилин від моменту закипання. Остудіть та очистьте.
- З консервованих ананасів злийте рідину.
- Куряче філе, твердий сир, ананаси та яйця наріжте на дрібні кубики. З'єднайте всі інгредієнти, заправте майонезом та акуратно перемішайте. Викладіть до салатника і прикрасьте зеленню.
Поради:
Куряче філе можна замінити копченим.
До салату можна додати консервовану кукурудзу.
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