Рецепт салату з куркою, ананасом, яйцями та сиром

Завдяки консервованому ананасу салат виходить ситним і з солодкуватим смаком. Страва готується дуже просто і швидко, головне – заздалегідь відваріть куряче філе та яйця.

Приготуйте такий салат на сервірувальній тарілці за допомогою формувального кільця, а якщо у вас зовсім немає часу на викладання шарів, то просто наріжте всі інгредієнти, викладіть до салатника та перемішайте.

Інгредієнти філе куряче 300 г ананас консервований 200 г яйце куряче 2 шт. сир твердий 100 г майонез зелень (кріп, петрушка)

Куряче філе відваріть у підсоленій воді 20 хвилин і залиште остигати в бульйоні. Яйця відваріть круто десять хвилин від моменту закипання. Остудіть та очистьте. З консервованих ананасів злийте рідину. Куряче філе, твердий сир, ананаси та яйця наріжте на дрібні кубики. З'єднайте всі інгредієнти, заправте майонезом та акуратно перемішайте. Викладіть до салатника і прикрасьте зеленню.

Поради:

Куряче філе можна замінити копченим.

До салату можна додати консервовану кукурудзу.

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