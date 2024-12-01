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Рецепт салату з куркою, ананасом, яйцями та сиром

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
227 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
199
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт салату з куркою, ананасом, яйцями та сиром

Салат з куркою, ананасом яйцями та сиром / Фото: Credits

Завдяки консервованому ананасу салат виходить ситним і з солодкуватим смаком. Страва готується дуже просто і швидко, головне – заздалегідь відваріть куряче філе та яйця.

Приготуйте такий салат на сервірувальній тарілці за допомогою формувального кільця, а якщо у вас зовсім немає часу на викладання шарів, то просто наріжте всі інгредієнти, викладіть до салатника та перемішайте.

Інгредієнти

філе куряче
300 г
ананас консервований
200 г
яйце куряче
2 шт.
сир твердий
100 г
майонез
зелень (кріп, петрушка)
  1. Куряче філе відваріть у підсоленій воді 20 хвилин і залиште остигати в бульйоні.
  2. Яйця відваріть круто десять хвилин від моменту закипання. Остудіть та очистьте.
  3. З консервованих ананасів злийте рідину.
  4. Куряче філе, твердий сир, ананаси та яйця наріжте на дрібні кубики. З'єднайте всі інгредієнти, заправте майонезом та акуратно перемішайте. Викладіть до салатника і прикрасьте зеленню.

Поради:

Куряче філе можна замінити копченим.

До салату можна додати консервовану кукурудзу.

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