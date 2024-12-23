Рецепт салату з куркою та виноградом до святкового столу

Салат з куркою та виноградом — це не просто страва, а справжня прикраса святкового столу. Його ніжний смак і гарний вигляд допоможуть створити особливий настрій та потішать ваших гостей.
На сторінці simpledeliciousrecipes поділилися рецептом легкого, але водночас вишуканого салату з куркою та виноградом. Якщо ви шукаєте ідею для святкової подачі чи просто хочете урізноманітнити буденний стіл, цей салат — ідеальний вибір.
Інгредієнти
- Куряче філе
- 1 шт.
- Яйця курячі (зварені)
- 4 шт.
- Твердий сир
- 100 г
- Сіль
- Виноград без кісточок
- 250 г
- Майонез
- 3 ст.
Приготування
- Куряче філе відваріть до готовності у підсоленій воді. Для насиченішого смаку можна додати у воду лавровий лист, перець горошком або інші спеції.
- Остудіть і наріжте невеликими кубиками чи розділіть на волокна — залежно від вашого вподобання.
- Яйця помістіть у каструлю з холодною водою, доведіть до кипіння і варіть 8-10 хвилин. Остудіть, почистіть від шкаралупи та наріжте кубиками.
- Наріжте сир кубиком. Для цього рецепта ідеально підходить твердий сир із ніжним вершковим смаком.
- Виноград без кісточок ретельно промийте та висушіть. Якщо ягоди великі, розріжте їх навпіл.
- У великій мисці з'єднайте нарізані яйця, куряче філе, сир і виноград. Додайте сіль до свого смаку.
- Додайте майонез і ретельно перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно поєдналися. Якщо хочете зробити салат легшим, замініть частину майонезу на густий йогурт або сметану.
- Салат можна викласти на блюдо, прикрасивши цільними ягодами винограду чи гілочкою свіжої зелені. Подавати можна одразу після приготування чи охолодженим.
Поради:
- Для пікантного смаку можна використовувати пармезан або сир з блакитною пліснявою.
- Подрібнені волоські горіхи чи мигдаль чудово доповнять смак салату, надасть йому приємної хрусткості.
- Якщо ви віддаєте перевагу здоровішим заправкам, змішайте грецький йогурт із гірчицею та лимонним соком.
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Готуйте з любов’ю та насолоджуйтеся спільними моментами за святковим столом.
Смачного!
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