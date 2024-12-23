Рецепт салату з куркою та виноградом до святкового столу

Салат з куркою та виноградом — це не просто страва, а справжня прикраса святкового столу. Його ніжний смак і гарний вигляд допоможуть створити особливий настрій та потішать ваших гостей.

На сторінці simpledeliciousrecipes поділилися рецептом легкого, але водночас вишуканого салату з куркою та виноградом. Якщо ви шукаєте ідею для святкової подачі чи просто хочете урізноманітнити буденний стіл, цей салат — ідеальний вибір.

Інгредієнти Куряче філе 1 шт. Яйця курячі (зварені) 4 шт. Твердий сир 100 г Сіль Виноград без кісточок 250 г Майонез 3 ст.

Приготування

Куряче філе відваріть до готовності у підсоленій воді. Для насиченішого смаку можна додати у воду лавровий лист, перець горошком або інші спеції. Остудіть і наріжте невеликими кубиками чи розділіть на волокна — залежно від вашого вподобання. Яйця помістіть у каструлю з холодною водою, доведіть до кипіння і варіть 8-10 хвилин. Остудіть, почистіть від шкаралупи та наріжте кубиками. Наріжте сир кубиком. Для цього рецепта ідеально підходить твердий сир із ніжним вершковим смаком. Виноград без кісточок ретельно промийте та висушіть. Якщо ягоди великі, розріжте їх навпіл. У великій мисці з'єднайте нарізані яйця, куряче філе, сир і виноград. Додайте сіль до свого смаку. Додайте майонез і ретельно перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно поєдналися. Якщо хочете зробити салат легшим, замініть частину майонезу на густий йогурт або сметану. Салат можна викласти на блюдо, прикрасивши цільними ягодами винограду чи гілочкою свіжої зелені. Подавати можна одразу після приготування чи охолодженим.

Поради:

Для пікантного смаку можна використовувати пармезан або сир з блакитною пліснявою.

Подрібнені волоські горіхи чи мигдаль чудово доповнять смак салату, надасть йому приємної хрусткості.

Якщо ви віддаєте перевагу здоровішим заправкам, змішайте грецький йогурт із гірчицею та лимонним соком.

Готуйте з любов’ю та насолоджуйтеся спільними моментами за святковим столом.

Смачного!

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