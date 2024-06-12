Рецепт салату з пекінської капусти з курячим філе та сиром

Цей салат стане одним із найулюбленіших для тих, хто стежить за своєю фігурою. Його можна приготувати як у будні, так і для святкового столу.
Салату не потрібно настоюватися і просочуватися — після приготування одразу подавайте на стіл. М'ясо чудово поєднується з капустою та сиром, а заправка зі сметани, гірчиці та часнику надасть страві вишуканого смаку та свіжості.
Інгредієнти
- куряче філе
- 300 г
- капуста пекінська
- 300 г
- сир фета
- 150 г
- яйця
- 4 шт.
- зелень
- сметана
- 4 ст. л.
- гірчиця зерниста
- 1 ст. л.
- сік лимона
- 1 ч. л.
- часник
- 2 зубчики
- перець чорний мелений
- сіль
- Капусту вимийте, обсушіть і наріжте смужками.
- Куряче філе відваріть із моменту закипання 20 хвилин. Остудіть і наріжте на кубики.
- Сир наріжте так само, як і куряче філе.
- Яйця відваріть круто 10 хвилин. Потім остудіть і очистіть, відокремте білки від жовтків. Білки наріжте великими кубиками, а жовтки відкладіть.
- Часник очистіть та пропустіть через прес.
- Для соусу в мисці з'єднайте сметану, гірчицю, сік лимона, часник, чорний мелений перець і сіль. Перемішайте.
- У салатник викладіть капусту, куряче філе, сир та яйця. Додайте соус і знову перемішайте. Прикрасьте зеленню.
Поради:
- Сметану можна використовувати будь-якої жирності.
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