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Рецепт салату з пекінської капусти з курячим філе та сиром

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
89 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
181
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт салату з пекінської капусти з курячим філе та сиром

Салат з пекінської капусти курячим філе та сиром / Фото: Credits

Цей салат стане одним із найулюбленіших для тих, хто стежить за своєю фігурою. Його можна приготувати як у будні, так і для святкового столу.

Салату не потрібно настоюватися і просочуватися — після приготування одразу подавайте на стіл. М'ясо чудово поєднується з капустою та сиром, а заправка зі сметани, гірчиці та часнику надасть страві вишуканого смаку та свіжості.

Інгредієнти

куряче філе
300 г
капуста пекінська
300 г
сир фета
150 г
яйця
4 шт.
зелень
сметана
4 ст. л.
гірчиця зерниста
1 ст. л.
сік лимона
1 ч. л.
часник
2 зубчики
перець чорний мелений
сіль
  1. Капусту вимийте, обсушіть і наріжте смужками.
  2. Куряче філе відваріть із моменту закипання 20 хвилин. Остудіть і наріжте на кубики.
  3. Сир наріжте так само, як і куряче філе.
  4. Яйця відваріть круто 10 хвилин. Потім остудіть і очистіть, відокремте білки від жовтків. Білки наріжте великими кубиками, а жовтки відкладіть.
  5. Часник очистіть та пропустіть через прес.
  6. Для соусу в мисці з'єднайте сметану, гірчицю, сік лимона, часник, чорний мелений перець і сіль. Перемішайте.
  7. У салатник викладіть капусту, куряче філе, сир та яйця. Додайте соус і знову перемішайте. Прикрасьте зеленню.

Поради:

  • Сметану можна використовувати будь-якої жирності.

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