Рецепт салату з редьки дайкон із морквою та яблуками

Побалуйте себе цим корисним, трохи гострим соковитим салатом.
Готується дуже швидко: підготуйте овочі, наріжте соломкою та заправте сметаною. Подавайте як гарнір до м'яса чи риби.
Інгредієнти
- редька дайкон
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- яблуко
- 1 шт.
- сметана
- 2 ст. л.
- сіль
- кунжут
- Редьку й моркву очистьте та натріть на тертку для корейської моркви.
- Яблуко очистьте, видаліть серцевину та наріжте дрібною соломкою.
- В мисці з'єднайте редьку, моркву та яблуко, посоліть, перемішайте.
- Додайте сметану та ще раз перемішайте. Викладіть до салатника і посипте кунжутом.
Поради:
- Сметану використовуйте будь-яку.
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