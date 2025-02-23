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Рецепт салату з редьки дайкон із морквою та яблуками

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
105 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
285
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт салату з редьки дайкон із морквою та яблуками

Салат із редьки дайкон з морквою та яблуками / Фото: Credits

Побалуйте себе цим корисним, трохи гострим соковитим салатом.

Готується дуже швидко: підготуйте овочі, наріжте соломкою та заправте сметаною. Подавайте як гарнір до м'яса чи риби.

Інгредієнти

редька дайкон
1 шт.
морква
1 шт.
яблуко
1 шт.
сметана
2 ст. л.
сіль
кунжут
  1. Редьку й моркву очистьте та натріть на тертку для корейської моркви.
  2. Яблуко очистьте, видаліть серцевину та наріжте дрібною соломкою.
  3. В мисці з'єднайте редьку, моркву та яблуко, посоліть, перемішайте.
  4. Додайте сметану та ще раз перемішайте. Викладіть до салатника і посипте кунжутом.

Поради:

  • Сметану використовуйте будь-яку.

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