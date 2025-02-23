Рецепт салату з редьки дайкон із морквою та яблуками

Побалуйте себе цим корисним, трохи гострим соковитим салатом.

Готується дуже швидко: підготуйте овочі, наріжте соломкою та заправте сметаною. Подавайте як гарнір до м'яса чи риби.

Інгредієнти редька дайкон 1 шт. морква 1 шт. яблуко 1 шт. сметана 2 ст. л. сіль кунжут

Редьку й моркву очистьте та натріть на тертку для корейської моркви. Яблуко очистьте, видаліть серцевину та наріжте дрібною соломкою. В мисці з'єднайте редьку, моркву та яблуко, посоліть, перемішайте. Додайте сметану та ще раз перемішайте. Викладіть до салатника і посипте кунжутом.

Поради:

Сметану використовуйте будь-яку.

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