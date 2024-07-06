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Рецепт салату з тунцем, морквою та яблуком

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
62 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
102
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт салату з тунцем, морквою та яблуком

Салат з тунцем морквою та яблуком / Фото: Credits

Приготуйте дуже простий та корисний салат із доступних продуктів. Таку страву гідно оцінять не тільки вегетаріанці, а й ті, хто піклується про свою фігуру.

Підготуйте овочі, натріть, з'єднайте з консервованим тунцем і заправте грецьким йогуртом. Подайте гарно на салатному листі.

Інгредієнти

консервований тунець
1 банка
морква
1 шт.
яблуко
1 шт.
лимонний сік
1,5 ст. л.
йогурт грецький
2 ст. л.
зелена цибуля
2 пера
петрушка
листя салату
сіль
  1. Яблуко очистіть від шкірки та серцевини. Натріть на тертці для корейської моркви і одразу ж збризкніть лимонним соком, щоб воно не потемніло.
  2. Моркву очистіть та натріть на тертці для корейської моркви.
  3. Зелену цибулю дрібно наріжте.
  4. З консервованого тунця злийте рідину і злегка розімніть виделкою.
  5. Листя салату промийте під проточною водою та обсушіть паперовим рушником.
  6. З'єднайте тунець, моркву, яблуко, зелену цибулю. Посоліть, заправте йогуртом та перемішайте. На блюдо викладіть листя салату, потім приготований салат і прикрасьте листям петрушки.

Поради:

Грецький йогурт можна замінити сметаною.

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