Рецепт салату з тунцем, морквою та яблуком

Приготуйте дуже простий та корисний салат із доступних продуктів. Таку страву гідно оцінять не тільки вегетаріанці, а й ті, хто піклується про свою фігуру.
Підготуйте овочі, натріть, з'єднайте з консервованим тунцем і заправте грецьким йогуртом. Подайте гарно на салатному листі.
Інгредієнти
- консервований тунець
- 1 банка
- морква
- 1 шт.
- яблуко
- 1 шт.
- лимонний сік
- 1,5 ст. л.
- йогурт грецький
- 2 ст. л.
- зелена цибуля
- 2 пера
- петрушка
- листя салату
- сіль
- Яблуко очистіть від шкірки та серцевини. Натріть на тертці для корейської моркви і одразу ж збризкніть лимонним соком, щоб воно не потемніло.
- Моркву очистіть та натріть на тертці для корейської моркви.
- Зелену цибулю дрібно наріжте.
- З консервованого тунця злийте рідину і злегка розімніть виделкою.
- Листя салату промийте під проточною водою та обсушіть паперовим рушником.
- З'єднайте тунець, моркву, яблуко, зелену цибулю. Посоліть, заправте йогуртом та перемішайте. На блюдо викладіть листя салату, потім приготований салат і прикрасьте листям петрушки.
Поради:
Грецький йогурт можна замінити сметаною.
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