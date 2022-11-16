Рецепт салату з вареного буряка і сирої моркви

Всі прихильники здорового харчування напевно оцінять салат з вареного буряка і сирої моркви.
Цей простий, смачний і корисний салат виходить дуже цікавим за смаком. Робити його можна з чорносливом, часником, ізюмом та горіхами.
У класичному рецепті припускається використання мінімального набору продуктів, але водночас готове блюдо виходить пікантним і незвичним.
Інгредієнти
- буряк (великий) – 1 шт.
- морква – 1-2 шт.
- твердий сир – 150 гр.
- чорнослив – 100 гр.
- родзинки – 50 гр.
- часник – 3 зубчики
- майонез – 200 гр.
- ядра волоських горіхів – 100 гр.
Приготування
Чорнослив і родзинки (окремо) залити окропом на десять хвилин, щоб розпарити їх, потім чорнослив порізати тонкими смужками, а родзинки викласти на серветку.
Буряк відварити або запекти, поставити в холодне місце, почистити, натерти на крупній терці і змішати з чорносливом, додати сіль за смаком.
Моркву (сиру) натерти на крупній тертці і змішати з родзинками, додати сіль за смаком.
Твердий сир натерти на крупній тертці і змішати з часником, пропущеним через прес для часнику.
Всі продукти готові, тепер треба просто все викласти шарами, змастивши кожен майонезом:
- перший шар – буряк з чорносливом
- другий шар – твердий сир з часником
- третій шар – морква з родзинками
- зверху посипаємо волоськими горіхами
Порада у приготуванні
Твердий сир можна замінити плавленим сиром. Щоб він легко натирався, попередньо треба потримати його в морозильній камері впродовж 15 хвилин. Якщо ви хочете, щоб закуска була дієтичною, використовуйте майонез із низьким відсотком жирності.
Будь-який салат, який готують шарами, перед подаванням потрібно кілька годин потримати, щоб він настоявся.
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