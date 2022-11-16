Рецепт салату з вареного буряка і сирої моркви

Всі прихильники здорового харчування напевно оцінять салат з вареного буряка і сирої моркви.

Цей простий, смачний і корисний салат виходить дуже цікавим за смаком. Робити його можна з чорносливом, часником, ізюмом та горіхами.

У класичному рецепті припускається використання мінімального набору продуктів, але водночас готове блюдо виходить пікантним і незвичним.

Інгредієнти

буряк (великий) – 1 шт.

морква – 1-2 шт.

твердий сир – 150 гр.

чорнослив – 100 гр.

родзинки – 50 гр.

часник – 3 зубчики

майонез – 200 гр.

ядра волоських горіхів – 100 гр.

Приготування

Чорнослив і родзинки (окремо) залити окропом на десять хвилин, щоб розпарити їх, потім чорнослив порізати тонкими смужками, а родзинки викласти на серветку.

Буряк відварити або запекти, поставити в холодне місце, почистити, натерти на крупній терці і змішати з чорносливом, додати сіль за смаком.

Моркву (сиру) натерти на крупній тертці і змішати з родзинками, додати сіль за смаком.

Твердий сир натерти на крупній тертці і змішати з часником, пропущеним через прес для часнику.

Всі продукти готові, тепер треба просто все викласти шарами, змастивши кожен майонезом:

перший шар – буряк з чорносливом

другий шар – твердий сир з часником

третій шар – морква з родзинками

зверху посипаємо волоськими горіхами

Порада у приготуванні

Твердий сир можна замінити плавленим сиром. Щоб він легко натирався, попередньо треба потримати його в морозильній камері впродовж 15 хвилин. Якщо ви хочете, щоб закуска була дієтичною, використовуйте майонез із низьким відсотком жирності.

Будь-який салат, який готують шарами, перед подаванням потрібно кілька годин потримати, щоб він настоявся.

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