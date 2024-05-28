Рецепт салату зі смаженою печінкою та овочами

Приготуйте простий і смачний салат. А оскільки у його складі є куряча печінка та листя салату, він буде не лише смачним, а й корисним.
Для цього обсмажте курячу печінку, приготуйте овочі, полийте заправкою та викладіть все на блюдо.
Інгредієнти
- куряча печінка
- 300 г
- консервована кукурудза
- 200 г
- болгарський перець червоний
- 1 шт.
- листя салату
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- оливкова олія
- 1 ст. л.
- сік лимона
- 1 ст. л.
- гірчиця французька
- 1 ч. л.
- Курячу печінку очистіть від плівок та прожилок. Промийте. Наріжте великими шматочками. Викладіть печінку в один шар на добре розігріту сковороду з олією та обсмажте на середньому вогні з двох боків 3-5 хвилин. Посоліть і поперчіть.
- Болгарський перець вимийте, очистіть від насіння і тонко наріжте соломкою.
- З консервованої кукурудзи злийте рідину.
- Листя салату промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і довільно порвіть руками.
- Для заправки змішайте оливкову олію, сік лимона та гірчицю. Перемішайте.
- Листя салату викладіть у миску, додайте кукурудзу, перець, заправку. Посоліть, поперчіть та перемішайте. Викладіть салат на плоске блюдо, а згори - курячу печінку.
Поради:
- Оливкову олію можна замінити іншою
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