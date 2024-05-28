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Рецепт салату зі смаженою печінкою та овочами

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
175 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
361
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт салату зі смаженою печінкою та овочами

Салат зі смаженою печінкою та овочами / Фото: Credits

Приготуйте простий і смачний салат. А оскільки у його складі є куряча печінка та листя салату, він буде не лише смачним, а й корисним.

Для цього обсмажте курячу печінку, приготуйте овочі, полийте заправкою та викладіть все на блюдо.

Інгредієнти

куряча печінка
300 г
консервована кукурудза
200 г
болгарський перець червоний
1 шт.
листя салату
перець чорний мелений
сіль
олія
оливкова олія
1 ст. л.
сік лимона
1 ст. л.
гірчиця французька
1 ч. л.
  1. Курячу печінку очистіть від плівок та прожилок. Промийте. Наріжте великими шматочками. Викладіть печінку в один шар на добре розігріту сковороду з олією та обсмажте на середньому вогні з двох боків 3-5 хвилин. Посоліть і поперчіть.
  2. Болгарський перець вимийте, очистіть від насіння і тонко наріжте соломкою.
  3. З консервованої кукурудзи злийте рідину.
  4. Листя салату промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і довільно порвіть руками.
  5. Для заправки змішайте оливкову олію, сік лимона та гірчицю. Перемішайте.
  6. Листя салату викладіть у миску, додайте кукурудзу, перець, заправку. Посоліть, поперчіть та перемішайте. Викладіть салат на плоске блюдо, а згори - курячу печінку.

Поради:

  • Оливкову олію можна замінити іншою

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