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Рецепт середземноморського салату з кіноа

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Рецепт середземноморського салату з кіноа

Фото: www.credits

Один із наймодніших продуктів останніх років чудово поєднується з традиційними овочами.

Кіноа – одна з найпопулярніших зараз у адептів здорового харчування круп. У поєднанні з овочами вона не лише вона просто смачна, а й дуже корисна.

Складники:

  • кіноа — 1 склянка
  • овочевий бульйон — 2 склянки
  • вершкове масло — 1 столова ложка
  • сіль — чверть чайної ложки
  • часниковий порошок – половина чайної ложки
  • петрушка — 1 склянка
  • помідори — 2 шт.
  • великий огірок – половина
  • оливки – половина склянки
  • лимон — 1 шт.
  • кунжутна олія — 1 столова ложка
  • сіль та перець за смаком

Приготування

Додайте кіноа в каструлю разом із вершковим маслом, сіллю та овочевим бульйоном. Доведіть до кипіння, потім накрийте кришкою та зменшіть вогонь. Готуйте 20 хвилин, або поки кіноа не стане м'якою і вся рідина не вбереться.

Тим часом наріжте всі овочі кубиками, дрібно наріжте петрушку. Натріть лимонну цедру на тертці, з лимона вичавіть сік і змішайте все це з кунжутною олією, часниковим порошком, сіллю і перцем.

Нарізані овочі перемішайте у великій мисці з кіноа та заправкою.

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