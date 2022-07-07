Рецепт середземноморського салату з кіноа

Один із наймодніших продуктів останніх років чудово поєднується з традиційними овочами.

Кіноа – одна з найпопулярніших зараз у адептів здорового харчування круп. У поєднанні з овочами вона не лише вона просто смачна, а й дуже корисна.

Складники:

кіноа — 1 склянка

овочевий бульйон — 2 склянки

вершкове масло — 1 столова ложка

сіль — чверть чайної ложки

часниковий порошок – половина чайної ложки

петрушка — 1 склянка

помідори — 2 шт.

великий огірок – половина

оливки – половина склянки

лимон — 1 шт.

кунжутна олія — 1 столова ложка

сіль та перець за смаком

Приготування

Додайте кіноа в каструлю разом із вершковим маслом, сіллю та овочевим бульйоном. Доведіть до кипіння, потім накрийте кришкою та зменшіть вогонь. Готуйте 20 хвилин, або поки кіноа не стане м'якою і вся рідина не вбереться.

Тим часом наріжте всі овочі кубиками, дрібно наріжте петрушку. Натріть лимонну цедру на тертці, з лимона вичавіть сік і змішайте все це з кунжутною олією, часниковим порошком, сіллю і перцем.

Нарізані овочі перемішайте у великій мисці з кіноа та заправкою.