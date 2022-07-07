Рецепт середземноморського салату з кіноа

Один із наймодніших продуктів останніх років чудово поєднується з традиційними овочами.
Кіноа – одна з найпопулярніших зараз у адептів здорового харчування круп. У поєднанні з овочами вона не лише вона просто смачна, а й дуже корисна.
Складники:
- кіноа — 1 склянка
- овочевий бульйон — 2 склянки
- вершкове масло — 1 столова ложка
- сіль — чверть чайної ложки
- часниковий порошок – половина чайної ложки
- петрушка — 1 склянка
- помідори — 2 шт.
- великий огірок – половина
- оливки – половина склянки
- лимон — 1 шт.
- кунжутна олія — 1 столова ложка
- сіль та перець за смаком
Приготування
Додайте кіноа в каструлю разом із вершковим маслом, сіллю та овочевим бульйоном. Доведіть до кипіння, потім накрийте кришкою та зменшіть вогонь. Готуйте 20 хвилин, або поки кіноа не стане м'якою і вся рідина не вбереться.
Тим часом наріжте всі овочі кубиками, дрібно наріжте петрушку. Натріть лимонну цедру на тертці, з лимона вичавіть сік і змішайте все це з кунжутною олією, часниковим порошком, сіллю і перцем.
Нарізані овочі перемішайте у великій мисці з кіноа та заправкою.