Рецепт швидкої паски панетоне на дріжджах

Панетоне вважається традиційною стравою італійської кухні, яку зазвичай готують на Різдво та весняні свята.

Зазвичай тісто готують на спеціальній заквасці, тому процес затягується на кілька днів. Щоб скоротити термін приготування, використовують дріжджі, які не змінюють смак готової випічки.

Для приготування пишного панетоне борошно варто тричі просіяти через сито, а інгредієнти заздалегідь витягти з холодильника, щоб вони прогрілися до кімнатної температури.

Інгредієнти:

2 яйця

20 г свіжих дріжджів

600 г борошна

250 мл молока

200 г сухофруктів (родзинки, курага, вишня)

120 г вершкового масла

150 г цукру

апельсин

дрібка солі

олія

Для глазурі та прикраси (як на фото):

2 плитки білого шоколаду

30 г смаженого мигдалю

сушена полуниця

Час приготування: 6 годин

Приготування покроково:

1. У невеликій мисці змішуємо дріжджі та тепле молоко. Залишаємо суміш на 5-7 хвилин, щоб дріжджі активізувалися. Після цього додаємо 100 г просіяного борошна і добре перемішуємо, щоб не було грудочок. Накриваємо миску рушником і залишаємо в теплому місці на 30-40 хвилин. Опара має збільшитися в об'ємі в два-три рази.

2. У велику миску закладаємо м'яке масло, додаємо цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Перетираємо за допомогою міксера поки маса посвітлішає. Вбиваємо два яйця і добре перемішуємо. Додаємо опару, ще раз перемішуємо суміш. Сюди ж просіюємо решту борошна і замішуємо м'яке тісто за допомогою лопатки. Накриваємо і знову ставимо в тепле місце на 1,5 години.

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3. Поки тісто піднімається, підготуємо сухофрукти. Я використовую 100 г родзинок і по 50 г кураги та в'яленої вишні. Обдаємо сухофрукти окропом і просушуємо на серветці. Курагу нарізаємо невеликими кубиками. Натираємо на тертушці цедру та вичавлюємо сік половини апельсина, перемішуємо і відставляємо настоюватися.

4. Осаджуємо тісто й додаємо ароматні сухофрукти. Гарно перемішуємо, щоб рівномірно розподілити їх по тісту. Накриваємо і знову прибираємо мінімум на 1,5 години в тепле місце.

5. Змащуємо руки олією без запаху, ділимо тісто на порції та викладаємо у форми, заповнюючи їх приблизно наполовину. Залишаємо на 30-40 хвилин підходити.

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6. Розігріваємо духовку до 170°C і випікаємо паски 40-50 хвилин залежно від розміру форм. Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою: якщо панетоне готовий, шпажка буде чистою й сухою. У процесі випікання не варто відкривати духовку, поки панетоне не зарум'яниться зверху.

7. Остиглий панетоне можна посипати цукровою пудрою або прикрасити за смаком. Я для цього використовую розтоплений білий шоколад, а зверху прикрашаю смаженим мигдалем і сублімованою полуницею. Покрити таку паску можна і традиційною білково-цукровою глазур'ю.

Смачного та гарних свят!

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