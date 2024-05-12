Рецепт сирного пудингу з полуницею

В сезон полуниці приготуйте легкий літній десерт. Такі ласощі сподобаються дітям і дорослим. Головним інгредієнтом пудингу є полуниця, яка надасть страві соковитості та дивовижного аромату, а сир здивує своєю легкістю й ніжністю.