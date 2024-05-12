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Рецепт сирного пудингу з полуницею

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
96 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
323
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт сирного пудингу з полуницею

Сирний пудинг з полуницею / Фото: Credits

В сезон полуниці приготуйте легкий літній десерт. Такі ласощі сподобаються дітям і дорослим. Головним інгредієнтом пудингу є полуниця, яка надасть страві соковитості та дивовижного аромату, а сир здивує своєю легкістю й ніжністю.

Інгредієнти

сир
400 г
яйця
2 шт.
крохмаль картопляний
1 ст. л.
цукор
4 ст. л.
сіль
щіпка
полуниця
300 г
масло вершкове
  1. Полуницю добре промийте, очистьте від плодоніжок і просушіть. Розріжте вздовж на дві частини.
  2. В чаші міксера змішайте сир, яйця, цукор, сіль і крохмаль. Збийте до розчинення цукру.
  3. Форму для запікання змастіть вершковим маслом. Викладіть до неї сирну масу. Зверху розкладіть полуницю.
  4. Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин.

Поради:

  • Сир можна використовувати будь-якої жирності.

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