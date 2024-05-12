Рецепт сирного пудингу з полуницею

В сезон полуниці приготуйте легкий літній десерт. Такі ласощі сподобаються дітям і дорослим. Головним інгредієнтом пудингу є полуниця, яка надасть страві соковитості та дивовижного аромату, а сир здивує своєю легкістю й ніжністю.
Інгредієнти
- сир
- 400 г
- яйця
- 2 шт.
- крохмаль картопляний
- 1 ст. л.
- цукор
- 4 ст. л.
- сіль
- щіпка
- полуниця
- 300 г
- масло вершкове
- Полуницю добре промийте, очистьте від плодоніжок і просушіть. Розріжте вздовж на дві частини.
- В чаші міксера змішайте сир, яйця, цукор, сіль і крохмаль. Збийте до розчинення цукру.
- Форму для запікання змастіть вершковим маслом. Викладіть до неї сирну масу. Зверху розкладіть полуницю.
- Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин.
Поради:
- Сир можна використовувати будь-якої жирності.
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