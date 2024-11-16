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Рецепт сирної запіканки з грушею

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
206 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
82
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт сирної запіканки з грушею

Сирна запіканка з грушею / Фото: Credits

Сирна запіканка з грушею – це десерт, який нікого не залишить байдужим. Для смачної соковитої запіканки обов'язково вибирайте м'які та солодкі груші.

Готується дуже легко, всі інгредієнти змішайте, викладіть груші та запікайте у духовці. Цей десерт приготуйте звечора, а вранці лише розігрійте.

Інгредієнти

груша
1 шт.
сир
200 г
яйця курячі
4 шт.
молоко
70 мл
борошно пшеничне
90 г
сіль
щіпка
вершкове масло
цукрова пудра
  1. У груші видаліть серцевину та наріжте тонкими пластинами.
  2. У чашу блендера викладіть сир, яйця, молоко, сіль та пробийте блендером до однорідного стану. Додайте борошно порціями і лопаткою акуратно перемішайте.
  3. Форму для запікання змастіть вершковим маслом. Викладіть тісто, потім рівномірно розподіліть по всій поверхні груші шкіркою донизу, щоб вони опинилися нарівні з поверхнею тіста.
  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин. Готову запіканку посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Сир і молоко використовуйте будь-якої жирності.

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