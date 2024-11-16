Рецепт сирної запіканки з грушею

Сирна запіканка з грушею – це десерт, який нікого не залишить байдужим. Для смачної соковитої запіканки обов'язково вибирайте м'які та солодкі груші.
Готується дуже легко, всі інгредієнти змішайте, викладіть груші та запікайте у духовці. Цей десерт приготуйте звечора, а вранці лише розігрійте.
Інгредієнти
- груша
- 1 шт.
- сир
- 200 г
- яйця курячі
- 4 шт.
- молоко
- 70 мл
- борошно пшеничне
- 90 г
- сіль
- щіпка
- вершкове масло
- цукрова пудра
- У груші видаліть серцевину та наріжте тонкими пластинами.
- У чашу блендера викладіть сир, яйця, молоко, сіль та пробийте блендером до однорідного стану. Додайте борошно порціями і лопаткою акуратно перемішайте.
- Форму для запікання змастіть вершковим маслом. Викладіть тісто, потім рівномірно розподіліть по всій поверхні груші шкіркою донизу, щоб вони опинилися нарівні з поверхнею тіста.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин. Готову запіканку посипте цукровою пудрою.
Поради:
- Сир і молоко використовуйте будь-якої жирності.
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