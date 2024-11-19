Рецепт сирної запіканки з манкою

Для ніжної сирної запіканки, яка тане в роті, обов'язково використовуйте сир щонайменше 9% жирності.
До сирної маси замість борошна додайте манну крупу. Завдяки їй запіканка виходить ніжною і чудово тримає форму. Десерт готується дуже легко: просто змішайте всі інгредієнти та запікайте в духовці.
Інгредієнти
- сир 9%
- 500 г
- яйце куряче
- 3 шт.
- сметана 20%
- 2 ст. л.
- цукор
- 4 ст. л.
- крупа манна
- 4 ст. л.
- сіль
- щіпка
- цукор ванільний
- масло вершкове
- До чаші блендера викладіть сир, яйця, сметану, цукор, сіль, ванільний цукор, манну крупу та збийте все до однорідної консистенції. Залиште на 20 хвилин.
- Деко змастіть вершковим маслом, викладіть у нього сирну масу та розрівняйте. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин.
Поради:
- Після випікання дайте запіканці трохи охолонути, не виймаючи її з дека, щоб вона краще тримала форму.
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