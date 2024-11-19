Рецепт сирної запіканки з манкою

Для ніжної сирної запіканки, яка тане в роті, обов'язково використовуйте сир щонайменше 9% жирності.

До сирної маси замість борошна додайте манну крупу. Завдяки їй запіканка виходить ніжною і чудово тримає форму. Десерт готується дуже легко: просто змішайте всі інгредієнти та запікайте в духовці.

Інгредієнти сир 9% 500 г яйце куряче 3 шт. сметана 20% 2 ст. л. цукор 4 ст. л. крупа манна 4 ст. л. сіль щіпка цукор ванільний масло вершкове

До чаші блендера викладіть сир, яйця, сметану, цукор, сіль, ванільний цукор, манну крупу та збийте все до однорідної консистенції. Залиште на 20 хвилин. Деко змастіть вершковим маслом, викладіть у нього сирну масу та розрівняйте. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин.

Поради:

Після випікання дайте запіканці трохи охолонути, не виймаючи її з дека, щоб вона краще тримала форму.

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