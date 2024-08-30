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Рецепт сирної запіканки з морквою та яблуками

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
180 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
235
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт сирної запіканки з морквою та яблуками

Сирна запіканка з морквою та яблуками / Фото: Credits

Якщо ви хочете приготувати корисний і смачний десерт, цей рецепт незвичайної запіканки – для вас.

Цей ніжний сирний десерт сподобається дорослим і дітям. Страва виходить легкою, повітряною, а завдяки моркві та яблуку – соковитою й ароматною.

Інгредієнти

сир
250 г
яйце куряче
1 шт.
цукор
1 ст. л.
сметана
1 ст. л.
морква
100 г
яблука
2 шт.
сіль
щіпка
вершкове масло
для змащування форми
цукрова пудра
  1. Моркву та яблука помийте й очистьте. Моркву натріть на дрібній тертці, а яблуко – на великій.
  2. Збийте віночком яйце з цукром, додайте сметану, сир, сіль, натерті моркву та яблука. Перемішайте.
  3. Форму для випікання змастіть вершковим маслом і викладіть тісто.
  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин. Трохи охолоджену готову страву акуратно вийміть із форми та посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Сметану використовуйте будь-якої жирності.

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