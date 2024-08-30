Рецепт сирної запіканки з морквою та яблуками

Якщо ви хочете приготувати корисний і смачний десерт, цей рецепт незвичайної запіканки – для вас.
Цей ніжний сирний десерт сподобається дорослим і дітям. Страва виходить легкою, повітряною, а завдяки моркві та яблуку – соковитою й ароматною.
Інгредієнти
- сир
- 250 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- цукор
- 1 ст. л.
- сметана
- 1 ст. л.
- морква
- 100 г
- яблука
- 2 шт.
- сіль
- щіпка
- вершкове масло
- для змащування форми
- цукрова пудра
- Моркву та яблука помийте й очистьте. Моркву натріть на дрібній тертці, а яблуко – на великій.
- Збийте віночком яйце з цукром, додайте сметану, сир, сіль, натерті моркву та яблука. Перемішайте.
- Форму для випікання змастіть вершковим маслом і викладіть тісто.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин. Трохи охолоджену готову страву акуратно вийміть із форми та посипте цукровою пудрою.
Поради:
- Сметану використовуйте будь-якої жирності.
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