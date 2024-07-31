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Рецепт сирної запіканки з яблуками

Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
95 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
605
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт сирної запіканки з яблуками

Сирна запіканка з яблуками / Фото: Credits

Приготуйте простий, корисний і красивий десерт, який сподобається не тільки дорослим, а й дітям – запіканку з сиру з яблуками.

До складу запіканки входять доступні продукти, такі як сир, яйця, сметана, борошно, цукор та яблука. Сирне тісто вийде ніжним, в міру солодким, а яблука додадуть страви соковитості.

Інгредієнти

сир 9%
550 г
борошно пшеничне
5 ст. л.
яйця курячі
3 шт.
сметана
3 ст. л.
цукор
3 ст. л.
сіль
щіпка
яблука
2 шт.
ванільний цукор
1 ч. л.
вершкове масло
  1. Яблука помийте. Очистіть від шкірки і видаліть серцевину. Наріжте їх на середні пластини.
  2. З'єднайте сир, яйця, цукор, сметану, борошно, сіль та ванільний цукор. Збийте міксером до однорідної пухкої маси.
  3. Форму для запікання змастіть вершковим маслом. Викладіть сирне тісто. Зверху по всій поверхні запіканки викладіть нарізані яблука, трохи втискаючи їх у сирну масу.
  4. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин. Вийміть запіканку із духовки і залиште її у формі на 10-15 хвилин. Готовий десерт прикрасьте свіжими ягодами чи посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Сметану використовуйте будь-якої жирності.
  • У сирне тісто можна додати родзинки чи горіхи.

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