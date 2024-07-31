Рецепт сирної запіканки з яблуками

Приготуйте простий, корисний і красивий десерт, який сподобається не тільки дорослим, а й дітям – запіканку з сиру з яблуками.
До складу запіканки входять доступні продукти, такі як сир, яйця, сметана, борошно, цукор та яблука. Сирне тісто вийде ніжним, в міру солодким, а яблука додадуть страви соковитості.
Інгредієнти
- сир 9%
- 550 г
- борошно пшеничне
- 5 ст. л.
- яйця курячі
- 3 шт.
- сметана
- 3 ст. л.
- цукор
- 3 ст. л.
- сіль
- щіпка
- яблука
- 2 шт.
- ванільний цукор
- 1 ч. л.
- вершкове масло
- Яблука помийте. Очистіть від шкірки і видаліть серцевину. Наріжте їх на середні пластини.
- З'єднайте сир, яйця, цукор, сметану, борошно, сіль та ванільний цукор. Збийте міксером до однорідної пухкої маси.
- Форму для запікання змастіть вершковим маслом. Викладіть сирне тісто. Зверху по всій поверхні запіканки викладіть нарізані яблука, трохи втискаючи їх у сирну масу.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин. Вийміть запіканку із духовки і залиште її у формі на 10-15 хвилин. Готовий десерт прикрасьте свіжими ягодами чи посипте цукровою пудрою.
Поради:
- Сметану використовуйте будь-якої жирності.
- У сирне тісто можна додати родзинки чи горіхи.
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