Рецепт скачча рагузана — італійської хлібної лазаньї

Ця страва чудово підходить для літнього сезону.

Скачча — це щось середнє між кальцоне і лазаньєю — хліб із начинкою, наповнений тонкими шарами тіста.

Інгредієнти

Для тіста

борошно в/ґ — 250 г

борошно манне — 250 г

дрібна морська сіль — 6 г

свіжі дріжджі — 10 г

цукрова пудра — 1 ч. л.

тепла вода — 300-330 мл

оливкова олія — 2 ст. л., і ще додатково для змащування

Для начинки

оливкова олія — 1 ст. л.

цибуля — 2 шт., дрібно нарізана

часник — 1 зубчик, дрібно нарізаний

помідори чері — 500 г, нарізані на четвертинки

базилік — велика жменя, листя краще порвати або порізати

сир — 150 г, дрібно нарізаний

морська сіль та свіжозмелений чорний перець

Насипте борошно із сіллю до миски і добре перемішайте. Змішайте дріжджі та цукор зі 100 мл води, помішуючи до розчинення. Зробіть заглиблення у борошні і повільно додайте трохи води, що залишилася, змішуючи борошно з усіх боків.

Додайте дріжджову суміш, олію і ще трохи води у заглиблення, і ще борошна з усіх боків. Продовжуйте, поки не використаєте все борошно.

Змастіть деко олією. Викладіть на нього тісто і місіть близько 10 хвилин або поки тісто не стане гладким і шовковистим. Помістіть до чистої миски, накрийте і залиште, щоб піднялося, мінімум на годину або поки тісто не збільшиться вдвічі. Що довше піднімається, то краще.

Поки тісто піднімається, приготуйте начинку. Розігрійте оливкову олію у сковороді середнього розміру на середньому вогні і злегка обсмажте цибулю та часник, поки вони не стануть м'якими та прозорими.

Додайте помідори черрі, добре приправте та перемішайте. Готуйте ще 10 хвилин або поки помідори не почнуть перетворюватися на густий соус. Зніміть з вогню та залиште охолонути. Потім перемішайте з базиліком.

Розігрійте духовку до 200 °С. Вистеліть деко пергаментом для випікання.

Коли тісто буде готове, викладіть його на присипану мукою робочу поверхню. Розкотіть у велике коло діаметром 80 см і завтовшки 4 мм. Викладіть три чверті томатної начинки та сиру на тісто, залишивши чітку межу приблизно 4 см по краях.

Складіть два протилежні боки кола із тіста так, щоб краї "зустрілися" посередині.

Розподіліть томатну начинку, що залишилася, і сир по центру, щоб покрити тісто. Тепер складіть протилежні кінці. Починаючи від кінця протилежного до вас кінця, згорніть тісто таким чином, щоб вийшов акуратний згорток.

Викладіть на деко і змастіть оливковою олією. Випікайте 35-40 хвилин або до хрусткої скоринки та золотистого кольору. Дайте охолонути перед нарізанням.

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