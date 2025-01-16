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Рецепт смачного салату з чотирьох інгредієнтів: готується нашвидкоруч

Рецепт смачного салату з чотирьох інгредієнтів: готується нашвидкоруч

Салат із чотирьох інгредієнтів / Фото: Credits

Приготування цієї страви заощадить ваш час, а її смак здивує гостей своєю ніжністю та незвичайним поєднанням продуктів. 

На сторінці zhuravlina_cooking поділилися секретом приготування цього чудового салату із 4 інгредієнтів, адже готувати його просто та швидко.

Інгредієнти

Копчений сир косичка  
150 г
Варені яйця  
4 шт.
Морква по-корейськи 
200-250 г
Консервована кукурудза 
1 банка 
Сіль
Перець
Майонез

Приготування

  1. Зваріть яйця. Після того як вони охолонуть, очистіть їх від шкаралупи та наріжте невеликим кубиком. 
  2. Копчений сир розберіть на окремі тонкі волокна, а потім подрібніть ножем.
  3. У великій мисці з’єднайте подрібнені яйця, сир, моркву по-корейськи та консервовану кукурудзу (попередньо злийте рідину).
  4. Додайте до суміші сіль і чорний мелений перець до свого смаку. Не перебільшуйте із сіллю, адже копчений сир і морква по-корейськи вже містять достатньо солі.
  5. Додайте майонез, орієнтуючись на власний смак. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
  6. Перекладіть салат у красиву глибоку тарілку та прикрасьте за бажанням — наприклад, свіжою зеленню чи декількома волокнами копченого сиру.

Поради:

  • Якщо хочете зробити салат менш калорійним, використовуйте легкий майонез або йогурт для заправки.
  • Моркву по-корейськи можна приготувати самостійно — це додасть страві ще домашнього затишку.
  • Спробуйте додати дрібку сушеного часнику для додаткового аромату.

Це той випадок, коли простота й доступність перетворюються на кулінарний шедевр. Спробуйте приготувати салат вже сьогодні та переконайтеся, як легко можна створити справжню насолоду всього з кількох компонентів.

Ми також писали про те, як приготувати салат з куркою та ананасом.

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