Рецепт смачного салату з чотирьох інгредієнтів: готується нашвидкоруч

Приготування цієї страви заощадить ваш час, а її смак здивує гостей своєю ніжністю та незвичайним поєднанням продуктів.

На сторінці zhuravlina_cooking поділилися секретом приготування цього чудового салату із 4 інгредієнтів, адже готувати його просто та швидко.

Інгредієнти Копчений сир косичка 150 г Варені яйця 4 шт. Морква по-корейськи 200-250 г Консервована кукурудза 1 банка Сіль Перець Майонез

Приготування

Зваріть яйця. Після того як вони охолонуть, очистіть їх від шкаралупи та наріжте невеликим кубиком. Копчений сир розберіть на окремі тонкі волокна, а потім подрібніть ножем. У великій мисці з’єднайте подрібнені яйця, сир, моркву по-корейськи та консервовану кукурудзу (попередньо злийте рідину). Додайте до суміші сіль і чорний мелений перець до свого смаку. Не перебільшуйте із сіллю, адже копчений сир і морква по-корейськи вже містять достатньо солі. Додайте майонез, орієнтуючись на власний смак. Ретельно перемішайте всі інгредієнти. Перекладіть салат у красиву глибоку тарілку та прикрасьте за бажанням — наприклад, свіжою зеленню чи декількома волокнами копченого сиру.

Поради:

Якщо хочете зробити салат менш калорійним, використовуйте легкий майонез або йогурт для заправки.

Моркву по-корейськи можна приготувати самостійно — це додасть страві ще домашнього затишку.

Спробуйте додати дрібку сушеного часнику для додаткового аромату.

Це той випадок, коли простота й доступність перетворюються на кулінарний шедевр. Спробуйте приготувати салат вже сьогодні та переконайтеся, як легко можна створити справжню насолоду всього з кількох компонентів.

Ми також писали про те, як приготувати салат з куркою та ананасом.

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