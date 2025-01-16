Рецепт смачного салату з чотирьох інгредієнтів: готується нашвидкоруч

Приготування цієї страви заощадить ваш час, а її смак здивує гостей своєю ніжністю та незвичайним поєднанням продуктів.
На сторінці zhuravlina_cooking поділилися секретом приготування цього чудового салату із 4 інгредієнтів, адже готувати його просто та швидко.
Інгредієнти
- Копчений сир косичка
- 150 г
- Варені яйця
- 4 шт.
- Морква по-корейськи
- 200-250 г
- Консервована кукурудза
- 1 банка
- Сіль
- Перець
- Майонез
Приготування
- Зваріть яйця. Після того як вони охолонуть, очистіть їх від шкаралупи та наріжте невеликим кубиком.
- Копчений сир розберіть на окремі тонкі волокна, а потім подрібніть ножем.
- У великій мисці з’єднайте подрібнені яйця, сир, моркву по-корейськи та консервовану кукурудзу (попередньо злийте рідину).
- Додайте до суміші сіль і чорний мелений перець до свого смаку. Не перебільшуйте із сіллю, адже копчений сир і морква по-корейськи вже містять достатньо солі.
- Додайте майонез, орієнтуючись на власний смак. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
- Перекладіть салат у красиву глибоку тарілку та прикрасьте за бажанням — наприклад, свіжою зеленню чи декількома волокнами копченого сиру.
Поради:
- Якщо хочете зробити салат менш калорійним, використовуйте легкий майонез або йогурт для заправки.
- Моркву по-корейськи можна приготувати самостійно — це додасть страві ще домашнього затишку.
- Спробуйте додати дрібку сушеного часнику для додаткового аромату.
Це той випадок, коли простота й доступність перетворюються на кулінарний шедевр. Спробуйте приготувати салат вже сьогодні та переконайтеся, як легко можна створити справжню насолоду всього з кількох компонентів.
Ми також писали про те, як приготувати салат з куркою та ананасом.
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