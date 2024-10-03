Рецепт смаженої цілої цвітної капусти з місо та гірчицею

Цвітна капуста, приготовлена таким чином, може бути самостійною закускою або гарніром.

Вибирайте середній або великий качан цвітної капусти та готуйте разом з молодим листям.

Інгредієнти цвітна капуста 1 качан олія авокадо 50 мл курячий або овочевий бульйон 50 мл часник 2 зубки паста місо 1 ст. л. зерниста дижонська гірчиця 1 ст. л. винний оцет 1 ч. л. сіль

1. Розігрійте духовку до 200 градусів. Застеліть деко пергаментом.

2. Вимийте цвітну капусту та злийте воду. Видаліть більшу частину листя і вийміть частину серцевини, намагаючись не зрізати частини, що з'єднують суцвіття (вам потрібно, щоб вони залишилися цілими).

3. У великій мисці збийте разом олію, бульйон, подрібнений часник, місо, гірчицю, оцет і сіль. Покладіть цвітну капусту до миски, переверніть її руками та втирайте маринад у маленькі куточки і щілини зверху.

4. Покладіть цвітну капусту вертикально на деко. Відкладіть убік залишки маринаду. Запікайте 50–60 хвилин, залежно від розміру, змастивши її в середині процесу приготування маринадом, що залишився, поки вона не стане м'якою, але не розм'якне (дерев'яна шпажка має легко проходити). Для більш запеченої скоринки помістіть цвітну капусту під гриль на кілька хвилин. Злегка остудіть її, потім розріжте на четвертинки.

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