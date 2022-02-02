Рецепт сочників із кисломолочним сиром

Приготувати таку випічку зовсім нескладно, і вона ідеально буде поєднуватися з чашкою теплої кави вранці.
Сочники - це коржі з ніжного тіста з напіввідкритою або закритою начинкою. Бувають сочники солодкі з пісочного, і із дріжджового та інших видів тіста з рибним фаршем, тертим сиром та іншими начинками, але найпопулярніші і улюблені це, звичайно ж, з ніжним солодким сиром.
Інгредієнти:
Для тіста:
- цукор - 100 г
- яйця - 1 шт
- сметана 100 г
- масло вершкове - 50 г
- дрібка солі
- борошно - 360-370 г
- ванілін - 1 пакетик
- розпушувач - 1/2 ч.л
Для начинки:
- сир - 200 г
- цукор - 40 г
- борошно - 30 г
- сметана - 1 ст. л.
- яйце - 1 шт.
Для змащення:
- яйце - 1 шт
- молоко - 1 ст. л.
Приготування:
1. Спочатку робимо тісто. Для цього у великій мисці збийте вінчиком яйця, а потім додайте в них: цукор, сметану, розтоплене вершкове масло, сіль і ванілін. Добре все збийте вінчиком до однорідності. Також для цього можна використовувати міксер.
2. Тепер у суміш додаємо просіяне через сито борошно і розпушувач. Додавайте борошно невеликими частинами і перемішуйте. Тісто не повинно вийти дуже щільним, а має залишатися ніжним, але не липнути більше до рук. Коли воно готове, згорніть його в колобок і відставте вбік.
3. Приготуємо начинку. Для цього в окремій мисці змішуємо сир, цукор, борошно, сматану і яйце. Добре все перемішайте, за бажанням можете перебити всі блендером, щоб маса вийшла більш однорідною.
4. Розкачайте тісто качалкою в тонкий пласт. Формою або склянкою виріже кружечки. На одну половину кружечка покладіть сирну начинку, а другою половинкою накрийте, щоб у вас вийшло півколо.
5. Всі сочники змастіть сумішшю яйця і молока.
6. Поставте їх у розігріту до 200 градусів духовку на 25 хвилин.
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