Рецепт сочників із кисломолочним сиром

Приготувати таку випічку зовсім нескладно, і вона ідеально буде поєднуватися з чашкою теплої кави вранці.

Сочники - це коржі з ніжного тіста з напіввідкритою або закритою начинкою. Бувають сочники солодкі з пісочного, і із дріжджового та інших видів тіста з рибним фаршем, тертим сиром та іншими начинками, але найпопулярніші і улюблені це, звичайно ж, з ніжним солодким сиром.

Інгредієнти:

Для тіста:

цукор - 100 г

яйця - 1 шт

сметана 100 г

масло вершкове - 50 г

дрібка солі

борошно - 360-370 г

ванілін - 1 пакетик

розпушувач - 1/2 ч.л

Для начинки:

сир - 200 г

цукор - 40 г

борошно - 30 г

сметана - 1 ст. л.

яйце - 1 шт.

Для змащення:

яйце - 1 шт

молоко - 1 ст. л.

Приготування:

1. Спочатку робимо тісто. Для цього у великій мисці збийте вінчиком яйця, а потім додайте в них: цукор, сметану, розтоплене вершкове масло, сіль і ванілін. Добре все збийте вінчиком до однорідності. Також для цього можна використовувати міксер.

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2. Тепер у суміш додаємо просіяне через сито борошно і розпушувач. Додавайте борошно невеликими частинами і перемішуйте. Тісто не повинно вийти дуже щільним, а має залишатися ніжним, але не липнути більше до рук. Коли воно готове, згорніть його в колобок і відставте вбік.

3. Приготуємо начинку. Для цього в окремій мисці змішуємо сир, цукор, борошно, сматану і яйце. Добре все перемішайте, за бажанням можете перебити всі блендером, щоб маса вийшла більш однорідною.

4. Розкачайте тісто качалкою в тонкий пласт. Формою або склянкою виріже кружечки. На одну половину кружечка покладіть сирну начинку, а другою половинкою накрийте, щоб у вас вийшло півколо.

5. Всі сочники змастіть сумішшю яйця і молока.

6. Поставте їх у розігріту до 200 градусів духовку на 25 хвилин.

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