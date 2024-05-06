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Рецепт супу-пюре з цвітної капусти з вершками

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
80 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
133
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт супу-пюре з цвітної капусти з вершками

Суп-пюре з цвітної капусти з вершками / Фото: Credits

Якщо вам набридли традиційні борщі й супи, то рецепт крем-супу з цвітної капусти вас неодмінно потішить. Він виходить корисним, запашним, з ніжним вершковим смаком. Для його приготування знадобляться цвітна капуста, картопля, цибуля, морква, часник, вершки та блендер. Такий обід припаде до смаку як дорослим, так і дітям.

Інгредієнти

капуста цвітна
500 г
картопля
3 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
часник
2 зубки
вершки
200 мл
вода (окріп)
1 л
масло вершкове
50 г
кмин
1/4 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
зелень
сухарики
  1. Цвітну капусту промийте під проточною водою і розберіть на невеликі суцвіття.
  2. Картоплю, цибулю, моркву, часник очистьте, помийте та наріжте дрібними кубиками.
  3. В сотейнику або каструлі з товстим дном розтопіть вершкове масло. Викладіть цибулю й часник та обсмажте до м'якості. Додайте цвітну капусту, картоплю, цибулю, моркву, кмин, чорний перець і сіль. Влийте гарячу воду. Доведіть до кипіння та варіть 15-20 хвилин до готовності.
  4. Перебийте овочі блендером в однорідне пюре. Каструлю з супом поставте на вогонь і прогрійте дві хвилини, не допускаючи закипання. Розлийте по тарілках, за бажанням додайте сухарики та посипте зеленню.

Поради:

  • Вершки можна використовувати будь-якої жирності.
  • Цвітну капусту можна замінити броколі.

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