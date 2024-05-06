Рецепт супу-пюре з цвітної капусти з вершками

Якщо вам набридли традиційні борщі й супи, то рецепт крем-супу з цвітної капусти вас неодмінно потішить. Він виходить корисним, запашним, з ніжним вершковим смаком. Для його приготування знадобляться цвітна капуста, картопля, цибуля, морква, часник, вершки та блендер. Такий обід припаде до смаку як дорослим, так і дітям.