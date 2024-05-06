Рецепт супу-пюре з цвітної капусти з вершками

Якщо вам набридли традиційні борщі й супи, то рецепт крем-супу з цвітної капусти вас неодмінно потішить. Він виходить корисним, запашним, з ніжним вершковим смаком. Для його приготування знадобляться цвітна капуста, картопля, цибуля, морква, часник, вершки та блендер. Такий обід припаде до смаку як дорослим, так і дітям.
Інгредієнти
- капуста цвітна
- 500 г
- картопля
- 3 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- часник
- 2 зубки
- вершки
- 200 мл
- вода (окріп)
- 1 л
- масло вершкове
- 50 г
- кмин
- 1/4 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- зелень
- сухарики
- Цвітну капусту промийте під проточною водою і розберіть на невеликі суцвіття.
- Картоплю, цибулю, моркву, часник очистьте, помийте та наріжте дрібними кубиками.
- В сотейнику або каструлі з товстим дном розтопіть вершкове масло. Викладіть цибулю й часник та обсмажте до м'якості. Додайте цвітну капусту, картоплю, цибулю, моркву, кмин, чорний перець і сіль. Влийте гарячу воду. Доведіть до кипіння та варіть 15-20 хвилин до готовності.
- Перебийте овочі блендером в однорідне пюре. Каструлю з супом поставте на вогонь і прогрійте дві хвилини, не допускаючи закипання. Розлийте по тарілках, за бажанням додайте сухарики та посипте зеленню.
Поради:
- Вершки можна використовувати будь-якої жирності.
- Цвітну капусту можна замінити броколі.
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