Рецепт свинини з яблуками та морквою

Поєднання свинини та яблук вважається класичним. Справді, кисло-солодкі яблука відмінно підкреслюють смак свинини. На приготування страви вам загалом потрібно близько години.

Складники:

свиняча вирізка – 1 кг

несолодке яблучне пюре – половина склянки

яблучний оцет – 4 столові ложки

гірчиця з цільними зернами – 4 столові ложки

яблука (краще кислі) – 3 шт.

цибуля – 1 шт.

часник – 3 зубчики

морква – 4-5 шт.

топлена або оливкова олія – 4 ст. л

яблучний сік або сидр – 1 склянка

розмарин – 3 гілочки

сіль – 1,5 ч. л

чорний перець – 1 ч. л.

Приготування

Розігрійте духовку до 200 градусів.

У невеликій мисці змішайте 2 столові ложки яблучного оцту, 2 столові ложки гірчиці та яблучне пюре. Покладіть свинячу вирізку в пакет і залийте її сумішшю яблучного соусу, потім кілька разів переверніть пакет. Покладіть м'ясо до холодильника маринуватися тривалістю до 8 годин.

У великій сковороді з антипригарним покриттям нагрійте на середньому вогні 1 столову ложку топленої чи оливкової олії. Вийміть свинячу вирізку з пакета, струсіть маринад. Приправте сіллю і перцем та обсмажте вирізку, щоб вона підрум'янилися з усіх боків, по 2-3 хвилини з кожного боку.

Зніміть свинячу вирізку зі сковороди і покладіть на тарілку. Додайте в сковороду ще одну столову ложку топленої або оливкової олії і покладіть крупно нарізану цибулю, роздавлений часник, розмарин і моркву, нарізану діагональними слайсами. Зменшіть вогонь до середнього і тушкуйте 7-9 хвилин, доки овочі не підрум'яняться. Додайте очищені від шкірки та серцевини нарізані на 8 частин яблука, потім відсуньте овочеву суміш від стінок каструлі. Поверніть свинячу вирізку на сковороду і поставте її до духовки для запікання.

Запікайте вирізку близько 25-30 хвилин. Вийміть сковороду з духовки. Розкладіть овочі на сервірувальній тарілці, попередньо забравши розмарин, і нещільно прикрийте фольгою, щоб вони залишалися теплими. Перекладіть свинячу вирізку на обробну дошку і так само нещільно прикрийте фольгою, щоб дати м'ясу "відпочити".

Тим часом поставте сковороду на плиту на середній вогонь і налийте до неї яблучний оцет, що залишився, зішкрібаючи шпателем прилиплі до сковороди рум'яні шматочки. Додайте яблучний сік/сидр і гірчицю, що залишилася, та варіть соус на повільному вогні, доки він не не зменшиться в об'ємі наполовину, потім додайте 2 столові ложки топленої/оливкової олії, яка залишилися.

Наріжте свинячу вирізку (переконайтеся, що вона "відпочивала" щонайменше 10 хвилин) на скибочки товщиною 1,5-2 см. Викладіть їх на тарілку з овочами, потім полийте соусом. Подавайте негайно.

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