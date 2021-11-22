Рецепт традиційного пудингу від королівських кухарів

Перед подаванням на святковий стіл пудинг підігрівається, просочується бренді або іншим алкогольним напоєм і фламбується за столом.

З наступного тижня у Великій Британії і ще деяких країнах починається період різдвяного посту (Адвенту). За традицією до Різдва починають готуватися з четвертої неділі, а у п'яту, тобто сьогодні, — святкують Stir-up Sunday. Цього дня сім'ї збираються разом для приготування різдвяного пудингу.

Цього року кухарі королівських кухонь поділилися своїм рецептом традиційного різдвяного пудингу. Готується ця трава за кілька тижнів до свята, потім "дозріває" в прохолодному місці і подається в перший день Різдва.

За рецептом вийде два пудинги по 1 кг. Інгредієнти:

250 г темних родзинок

250 г смородини

185 г родзинок зі винограду кишмиш

150 г різної цедри

250 г ниркового сала (це сирий твердий жир з яловичини або баранини, який розташований навколо попереку і нирок. Традиційно використовується британцями в приготуванні цього десерту — ред.)

250 г панірувальних сухарів

90 г борошна

12 г змішаних спецій

2 цілих яйця

180 г цукру

275 мл пива

40 мл темного рому

40 мл бренді (якщо ви не хочете вживати алкоголь, можете замінити його апельсиновим соком або холодним чаєм)

Готуйте пудинг на водяній бані протягом 6 годин.

Перед подаванням на святковий стіл пудинг підігрівається, просочується бренді або іншим алкогольним напоєм і фламбується за столом. До різдвяного пудингу часто подають солодкий крем на основі вершкового масла з бренді або з рідким заварним кремом із яєць і молока.

Stir-up Sunday — сімейне свято, яке дає можливість зібратися у родинному колі перед святами. Батьки вчать дітей готувати тісто для пудингу, і кожен член сім'ї, під час його замішування, загадує бажання на майбутній рік. Тісто для пудингу місять в напрямку зі сходу на захід — на честь трьох мудреців, які прийшли поклонитися немовляті Ісусу. Пудинг традиційно складається з 13 інгредієнтів.

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