Рецепт улюбленого сніданку королеви: яйця скрембл із двома секретними інгредієнтами

Декілька років тому подрузі Лі Голмс пощастило бути кухарем королеви, і вона розповіла про те, які секретні інгредієнти додають у яйця скрембл, коли готують сніданок для Єлизавети II. Daily Mail опублікував рецепт і поділився цими інгредієнтами, ними виявились мускатний горіх та цедра лимона.

Інгредієнти на дві порції

3 органічні (коричневі) яйця

1 столова ложка молока

морська сіль за смаком

1 столова ложка вершкового масла або ви можете використовувати оливкову олію першого відтискання

1 чайна ложка дрібно натертої лимонної цедри

щіпка меленого мускатного горіха

свіжомелений чорний перець за смаком

нарізана зелена цибуля та оселедець для подавання (за бажанням)

Приготування

Збийте яйця та молоко в мисці, додайте сіль до смаку.

Нагрійте вершкове чи оливкову олію у невеликій сковороді на слабкому чи середньому вогні.

Додайте яйця і зменшіть вогонь до мінімуму, повільно переміщуючи їх по сковороді лопаткою, щоб вони не прилипли до дна.

Перед тим, як вони почнуть схоплюватися, додайте цедру лимона, мускатний горіх і додаткову сіль, якщо хочете, і перемішайте.

Подавайте негайно, прикрасивши перцем та зеленою цибулею, якщо використовуєте.

Яким продуктам віддавала перевагу Королева Єлизавета II

Королева любила іноді починати день із білкового сніданку, а ці яйця були зроблені з урахуванням того, що їй особливо подобалося.

Єлизавета II любила їсти продукти, вирощені в домашніх умовах. Вона також була шанувальницею сезонної їжі. Яйця повинні були бути коричневими, а не білими, тому що Її Величність віддавала перевагу смаку, і їх завжди готували повільно, щоб вони були дуже "вершковими" і без грудок.

Іноді їх подавали з її улюбленою копченою рибою, зазвичай, у її особистій їдальні в Букінгемському палаці, з чашкою чаю Ерл Грей і молока на ковток.

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