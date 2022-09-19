Рецепт улюбленого сніданку королеви: яйця скрембл із двома секретними інгредієнтами

Лі Голмс, шеф-кухарка із Австралії поділилася рецептом улюбленого сніданку Єлизавети II.
Декілька років тому подрузі Лі Голмс пощастило бути кухарем королеви, і вона розповіла про те, які секретні інгредієнти додають у яйця скрембл, коли готують сніданок для Єлизавети II. Daily Mail опублікував рецепт і поділився цими інгредієнтами, ними виявились мускатний горіх та цедра лимона.
Інгредієнти на дві порції
- 3 органічні (коричневі) яйця
- 1 столова ложка молока
- морська сіль за смаком
- 1 столова ложка вершкового масла або ви можете використовувати оливкову олію першого відтискання
- 1 чайна ложка дрібно натертої лимонної цедри
- щіпка меленого мускатного горіха
- свіжомелений чорний перець за смаком
- нарізана зелена цибуля та оселедець для подавання (за бажанням)
Приготування
Збийте яйця та молоко в мисці, додайте сіль до смаку.
Нагрійте вершкове чи оливкову олію у невеликій сковороді на слабкому чи середньому вогні.
Додайте яйця і зменшіть вогонь до мінімуму, повільно переміщуючи їх по сковороді лопаткою, щоб вони не прилипли до дна.
Перед тим, як вони почнуть схоплюватися, додайте цедру лимона, мускатний горіх і додаткову сіль, якщо хочете, і перемішайте.
Подавайте негайно, прикрасивши перцем та зеленою цибулею, якщо використовуєте.
Яким продуктам віддавала перевагу Королева Єлизавета II
Королева любила іноді починати день із білкового сніданку, а ці яйця були зроблені з урахуванням того, що їй особливо подобалося.
Єлизавета II любила їсти продукти, вирощені в домашніх умовах. Вона також була шанувальницею сезонної їжі. Яйця повинні були бути коричневими, а не білими, тому що Її Величність віддавала перевагу смаку, і їх завжди готували повільно, щоб вони були дуже "вершковими" і без грудок.
Іноді їх подавали з її улюбленою копченою рибою, зазвичай, у її особистій їдальні в Букінгемському палаці, з чашкою чаю Ерл Грей і молока на ковток.
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