Рецепт валківського борщу зі сливами

У Валківському районі Харківської области кореспонденти ТСН відшукали оригінальний рецепт борщу зі сливами.

Валківський борщ зі сливами – геть пісний. Особливим його добить додавання слив, тоді солодкуватий смак у поєднаннні з кислувато-солоним робить страву неповторною.

Інгредієнти:

1 склянка білої квасолі

1,5 л води

1 цибулина

1 зубчик часнику

3 ст ложкіи домашньої олії

Для заправки:

2 ст. ложки олії

1 червоний буряк

2 морквини

1 цибулина

1 зубчик часнику

200 г квашених помідорів

сіль цукор до смаку

7 середніх картоплин

300 г капусти

3 лаврових листки

150 г валківських сушених слив

зелень, сіль, перець до смаку

Приготування:

Висушені і підкопчені сливи за годинку до потрапляння у страву треба залити водою. Треба відварити квасолю, нашаткувати - не натерти! - буряк, цибулю, моркву для заправки. Пізніше – капусту.

Сливи - останні. Бо якщо ми їх додамо всередині або на початку варіння, вони просто розійдуться на непотріб. Слива має бути з кісточкою.

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