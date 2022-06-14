Рецепт валківського борщу зі сливами

У Валківському районі Харківської области кореспонденти ТСН відшукали оригінальний рецепт борщу зі сливами.
Валківський борщ зі сливами – геть пісний. Особливим його добить додавання слив, тоді солодкуватий смак у поєднаннні з кислувато-солоним робить страву неповторною.
Інгредієнти:
- 1 склянка білої квасолі
- 1,5 л води
- 1 цибулина
- 1 зубчик часнику
- 3 ст ложкіи домашньої олії
Для заправки:
- 2 ст. ложки олії
- 1 червоний буряк
- 2 морквини
- 1 цибулина
- 1 зубчик часнику
- 200 г квашених помідорів
- сіль цукор до смаку
- 7 середніх картоплин
- 300 г капусти
- 3 лаврових листки
- 150 г валківських сушених слив
- зелень, сіль, перець до смаку
Приготування:
Висушені і підкопчені сливи за годинку до потрапляння у страву треба залити водою. Треба відварити квасолю, нашаткувати - не натерти! - буряк, цибулю, моркву для заправки. Пізніше – капусту.
Сливи - останні. Бо якщо ми їх додамо всередині або на початку варіння, вони просто розійдуться на непотріб. Слива має бути з кісточкою.
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