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Рецепт валківського борщу зі сливами

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Рецепт валківського борщу зі сливами

Фото: Credits

У Валківському районі Харківської области кореспонденти ТСН відшукали оригінальний рецепт борщу зі сливами.

Валківський борщ зі сливами – геть пісний. Особливим його добить додавання слив, тоді солодкуватий смак у поєднаннні з кислувато-солоним робить страву неповторною.  

Інгредієнти:

  • 1 склянка білої квасолі
  • 1,5 л води
  • 1 цибулина
  • 1 зубчик часнику
  • 3 ст ложкіи домашньої олії

Для заправки:

  • 2 ст. ложки олії
  • 1 червоний буряк
  • 2 морквини
  • 1 цибулина
  • 1 зубчик часнику
  • 200 г квашених помідорів
  • сіль цукор до смаку
  • 7 середніх картоплин
  • 300 г капусти
  • 3 лаврових листки
  • 150 г валківських сушених слив
  • зелень, сіль, перець до смаку

Приготування:

Висушені і підкопчені сливи за годинку до потрапляння у страву треба залити водою. Треба відварити квасолю, нашаткувати - не натерти! - буряк, цибулю, моркву для заправки. Пізніше – капусту. 

Сливи - останні. Бо якщо ми їх додамо всередині або на початку варіння, вони просто розійдуться на непотріб. Слива має бути з кісточкою.

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