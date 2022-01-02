Рецепт веганського штолена без глютена

В рецепті не використовуються дріжджі, тож виходить дуже легке тісто.

Екоактивістка, засновниця компанії Glossary Organic Products та екофонду Glossary Foundation Анастасія Цибуляк поділилася рецептом традиційної різдвяної страви.

Інгредієнти

275-300 г борошна

125 г сиру 9%

175 г вершкового масла

125 г цукру

100 г мигдалю

65 г журавлини

60 г темних родзинок

10 мл рому

1 яйце

8 г розпушувача

цедра 1 лимона

сік половини лимона

ванілін на кінчику ножа

цукрова пудра для посипання

трохи вершкового масла та борошна

Спосіб приготування

1. За добу до випікання замочити сухофрукти в ромі, потім відкинути їх на друшляк, щоб стекла зайва рідина. Покласти на рушник та обсушити.

2. Мигдаль обчистити, порубати ножем.

3. Для тіста збити 125 г вершкового масла з цукром. Додати яйце. Потім підмішати протертий через сито сир, цедру, лимонний сік і ванілін. Збити все разом.

4. В окрему миску просіяти борошно з розпушувачем. Додати суміш у сирну масу, перемішати.

5. Сухофрукти обваляти в борошні, додати в тісто. Потім покласти горіхи.

6. Викласти тісто на присипаний борошном стіл і почати замішування. Якщо воно буде липнути до рук, додати трохи борошно. Скачати тісто у кулю. За допомогою качалки розкатати його в невеликий прямокутник, скласти навпіл. Викласти в змащену вершковим маслом і посипану борошном форму.

7. Духовку розігріти до 200 градусів. Поставити штолен до неї, зменшити температуру до 170 градусів і випікати 50-60 хвилин до рум'яної скоринки.

8. Ще гарячим вийняти штолен із форми, змастити вершковим маслом, що залишилося, і посипати цукровою пудрою. За бажанням завернути штолен у пергаментний папір і зберігати 1-2 тижні в холодильнику.

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