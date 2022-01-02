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Рецепт веганського штолена без глютена

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Рецепт веганського штолена без глютена

Glossary Organic Products

В рецепті не використовуються дріжджі, тож виходить дуже легке тісто.

Екоактивістка, засновниця компанії Glossary Organic Products та екофонду Glossary Foundation Анастасія Цибуляк поділилася рецептом традиційної різдвяної страви. 

 Інгредієнти

  •   275-300 г борошна
  •  125 г сиру 9%
  •  175 г вершкового масла
  •  125 г цукру
  •  100 г мигдалю
  •  65 г журавлини
  •  60 г темних родзинок
  •  10 мл рому
  •  1 яйце
  •  8 г розпушувача
  •  цедра 1 лимона
  •  сік половини лимона
  •  ванілін на кінчику ножа
  •  цукрова пудра для посипання
  •  трохи вершкового масла та борошна

 Спосіб приготування

 1. За добу до випікання замочити сухофрукти в ромі, потім відкинути їх на друшляк, щоб стекла зайва рідина.  Покласти на рушник та обсушити.

 2. Мигдаль обчистити, порубати ножем.

 3. Для тіста збити 125 г вершкового масла з цукром.  Додати яйце.  Потім підмішати протертий через сито сир, цедру, лимонний сік і ванілін. Збити все разом.

 4. В окрему миску просіяти борошно з розпушувачем.  Додати суміш у сирну масу, перемішати.

 5. Сухофрукти обваляти в борошні, додати в тісто.  Потім покласти горіхи.

 6. Викласти тісто на присипаний борошном стіл і почати замішування. Якщо воно буде липнути до рук, додати трохи борошно.  Скачати тісто у кулю. За допомогою качалки розкатати його в невеликий прямокутник, скласти навпіл. Викласти в змащену вершковим маслом і посипану борошном форму.

 7. Духовку розігріти до 200 градусів. Поставити штолен до неї, зменшити температуру до 170 градусів і випікати 50-60 хвилин до рум'яної скоринки.

 8. Ще гарячим вийняти штолен із форми, змастити вершковим маслом, що залишилося, і посипати цукровою пудрою. За бажанням завернути штолен у пергаментний папір і зберігати 1-2 тижні в холодильнику.

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