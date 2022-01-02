Рецепт веганського штолена без глютена

В рецепті не використовуються дріжджі, тож виходить дуже легке тісто.
Екоактивістка, засновниця компанії Glossary Organic Products та екофонду Glossary Foundation Анастасія Цибуляк поділилася рецептом традиційної різдвяної страви.
Інгредієнти
- 275-300 г борошна
- 125 г сиру 9%
- 175 г вершкового масла
- 125 г цукру
- 100 г мигдалю
- 65 г журавлини
- 60 г темних родзинок
- 10 мл рому
- 1 яйце
- 8 г розпушувача
- цедра 1 лимона
- сік половини лимона
- ванілін на кінчику ножа
- цукрова пудра для посипання
- трохи вершкового масла та борошна
Спосіб приготування
1. За добу до випікання замочити сухофрукти в ромі, потім відкинути їх на друшляк, щоб стекла зайва рідина. Покласти на рушник та обсушити.
2. Мигдаль обчистити, порубати ножем.
3. Для тіста збити 125 г вершкового масла з цукром. Додати яйце. Потім підмішати протертий через сито сир, цедру, лимонний сік і ванілін. Збити все разом.
4. В окрему миску просіяти борошно з розпушувачем. Додати суміш у сирну масу, перемішати.
5. Сухофрукти обваляти в борошні, додати в тісто. Потім покласти горіхи.
6. Викласти тісто на присипаний борошном стіл і почати замішування. Якщо воно буде липнути до рук, додати трохи борошно. Скачати тісто у кулю. За допомогою качалки розкатати його в невеликий прямокутник, скласти навпіл. Викласти в змащену вершковим маслом і посипану борошном форму.
7. Духовку розігріти до 200 градусів. Поставити штолен до неї, зменшити температуру до 170 градусів і випікати 50-60 хвилин до рум'яної скоринки.
8. Ще гарячим вийняти штолен із форми, змастити вершковим маслом, що залишилося, і посипати цукровою пудрою. За бажанням завернути штолен у пергаментний папір і зберігати 1-2 тижні в холодильнику.
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