Рецепт від Джилл Байден: курка з пармезаном і моцарелою

Це дуже смачна і поживна страва, яка ідеально підійде на вечерю для всієї родини.
Дружина обраного президента США Джилл Байден поділилася рецептом простої вечері для всієї родини — курки з пармезаном і моцарелою.
В короткому ролику, в якому вона показала і розповіла, як готує свою фірмову страву, майбутня перша леді також зізналася, що цей рецепт їй дістався від бабусі.
Інгредієнти:
курка - 1 кг
натертий пармезан - 75 г
натерта моцарела - 200 г
оливкова олія
часник - 4 зубчики
половина цибулини
сіль за смаком
консервовані томати - 2 банки
свіжий базилік - 10 г
мелений чорний перець - за смаком
яйця - 2 шт.
молоко - 3 ст. л.
панірувальні сухарі - 170 г (1,5 склянки)
Приготування:
1. Розігрійте духовку до 180°C.
2. У глибокій пательні на середньому вогні нагрійте 1 ст. л. оливкової олії. Додайте цілі зубчики часнику і подрібнену цибулю. Готуйте 3-5 хв, поки цибуля не стане м'якою і напівпрозорою.
Злийте рідину з однієї банки консервованих томатів, додайте їх і другу банку (разом з рідиною) до пательні, посоліть. Розімніть томати товкачем або дерев'яною ложкою. Готуйте протягом 20 хв. Потім зніміть з плити, витягніть часник і додайте подрібнений базилік. Додайте сіль та перець за смаком.
3. Відбийте куряче філе. В одній тарілці змішайте яйця з молоком, посоліть. У другій змішайте панірувальні сухарі з 25 г пармезану і 25 г моцарели. Філе необхідно спочатку занурити в яєчну суміш, а потім обваляти в сухарях із сиром.
4. У великій пательні на середньому вогні розігрійте 2 ст. л. оливкової олії. Обсмажте філе до золотистого кольору з обох боків — всього близько 5 хвилин.
5. Візьміть глибоку форму для запікання і викладіть на дно тонкий шар соусу. Потім шар обсмаженої курки і шар моцарели. Зверху — ще один шар соусу, шар курки і залишки моцарели. Закінчіть шаром соусу, зверху посипте пармезаном.
6. Випікайте близько 20-30 хвилин, поки сир не розплавиться і не почне надиматися.
7. Готову страву можна посипати базиліком і подавати з салатом та італійським хлібом.
Смачного!
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