Рецепт від Джилл Байден: курка з пармезаном і моцарелою

Рецепт від Джилл Байден: курка з пармезаном і моцарелою

Це дуже смачна і поживна страва, яка ідеально підійде на вечерю для всієї родини.

Дружина обраного президента США Джилл Байден поділилася рецептом простої вечері для всієї родини — курки з пармезаном і моцарелою.

В короткому ролику, в якому вона показала і розповіла, як готує свою фірмову страву, майбутня перша леді також зізналася, що цей рецепт їй дістався від бабусі.

Інгредієнти:

курка - 1 кг

натертий пармезан - 75 г

натерта моцарела - 200 г

оливкова олія

часник - 4 зубчики

половина цибулини

сіль за смаком

консервовані томати - 2 банки

свіжий базилік - 10 г

мелений чорний перець - за смаком

яйця - 2 шт.

молоко - 3 ст. л.

панірувальні сухарі - 170 г (1,5 склянки)

Приготування:

1. Розігрійте духовку до 180°C.

2. У глибокій пательні на середньому вогні нагрійте 1 ст. л. оливкової олії. Додайте цілі зубчики часнику і подрібнену цибулю. Готуйте 3-5 хв, поки цибуля не стане м'якою і напівпрозорою.

Злийте рідину з однієї банки консервованих томатів, додайте їх і другу банку (разом з рідиною) до пательні, посоліть. Розімніть томати товкачем або дерев'яною ложкою. Готуйте протягом 20 хв. Потім зніміть з плити, витягніть часник і додайте подрібнений базилік. Додайте сіль та перець за смаком.

3. Відбийте куряче філе. В одній тарілці змішайте яйця з молоком, посоліть. У другій змішайте панірувальні сухарі з 25 г пармезану і 25 г моцарели. Філе необхідно спочатку занурити в яєчну суміш, а потім обваляти в сухарях із сиром.

4. У великій пательні на середньому вогні розігрійте 2 ст. л. оливкової олії. Обсмажте філе до золотистого кольору з обох боків — всього близько 5 хвилин.

5. Візьміть глибоку форму для запікання і викладіть на дно тонкий шар соусу. Потім шар обсмаженої курки і шар моцарели. Зверху — ще один шар соусу, шар курки і залишки моцарели. Закінчіть шаром соусу, зверху посипте пармезаном.

6. Випікайте близько 20-30 хвилин, поки сир не розплавиться і не почне надиматися.

7. Готову страву можна посипати базиліком і подавати з салатом та італійським хлібом.

Смачного!

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